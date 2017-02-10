Биография: Диана Пилия

Родилась 15 сентября 1967 года в городе Гудаута Абхазской АССР.

В 1984 году с отличием окончила общеобразовательную среднюю школу №20 в городе Сухум.

В 1989 году с отличием окончила историко-юридический факультет Абхазского государственного университета, квалификация – юрист.

С 1989 по 1991 годы – лаборант кафедры "Государство и право" Абхазского государственного университета.

С 1991 года по настоящее время – преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель заведующего кафедрой "Государство и право" Абхазского государственного университета.

С 2007 по 2010 годы – аспирант очного отделения Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, защита диссертации на тему "Правовой статус органов исполнительной власти Республики Абхазия". Присвоена степень – кандидат юридических наук.

Автор более 10 научных работ по административному праву.

С 2003 по 2015 годы — государственный нотариус Сухумской районной государственной нотариальной конторы №2.

С 2012 года по настоящее время – председатель Ассоциации юристов Республики Абхазии.

С 2013 года по настоящее время – член Координационного совета Международного союза юристов.

В 2014 году – член комиссии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по конституционной реформе.

Соучредитель общественной организации "Деловые женщины Абхазии", консультант журнала "Леди Босс".

Классный чин – юрист 1 класса.

Замужем, мать двоих детей.



