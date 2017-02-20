Биография: Чуркин Виталий Иванович

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве.

В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат исторических наук.

По окончании института в течение пяти лет работал переводчиком в отделе переводов МИД СССР.

В 1979-1982 годах занимал должность третьего секретаря отдела США Министерства иностранных дел СССР.

В 1982-1987 годах — второй и первый секретарь посольства СССР в США.

В 1987-1989 годах — референт международного отдела ЦК КПСС.

В 1989-1990 годах — пресс-секретарь министра иностранных дел СССР.

В 1990-1992 годах — начальник управления информации МИД СССР/РФ.

В 1992-1994 годах — заместитель министра иностранных дел РФ.

В 1994-1998 годах — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Бельгия.

В 1998-2003 годах — чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.

В 2003-2006 годах — посол по особым поручениям.

С 8 апреля 2006 года — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете Безопасности ООН. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012) и Орденом Почета (2009).

20 февраля 2017 года Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке.