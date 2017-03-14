Референдум в Крыму о статусе автономии

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

22 февраля на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы на 25 мая. 23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер рады Александр Турчинов.

Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.

23 февраля более 20 тысяч человек вышли в центр Севастополя на площадь Нахимова на митинг "народной воли". Собравшиеся выразили недоверие местным властям и Верховной раде Украины. Жители города единогласно выбрали мэром города предпринимателя Алексея Чалого.

24 февраля председатель горадминистрации Севастополя Владимир Яцуба объявил об отставке.

Городской совет Севастополя проголосовал за создание в городе исполнительного комитета, который возглавил Алексей Чалый. С 24 февраля севастопольцы начали постоянно проводить митинги в центре города в поддержку народного мэра. Пикеты проводились также возле воинских частей Украины с призывами не обращать оружие против людей.

25 февраля пророссийски настроенные жители Крыма начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного совета, требуя от депутатов не признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после беспорядков и столкновений в Киеве. Участники акции требовали также восстановить конституцию Крыма в редакции 1992 года, согласно которой в республике были свой президент и независимая внешняя политика. Кроме того, собравшиеся требовали провести референдум, на котором жители Крыма могли бы выбрать путь дальнейшего развития региона: в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России.

26 февраля у здания парламента также собрались крымские татары, поддерживающие смену власти на Украине. Между двумя группами митингующих произошли столкновения, в результате которых пострадали 35 человек. В давке один мужчина умер от сердечного приступа, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных в толпе травм.

В ночь на 27 февраля силы самообороны русскоязычного населения заняли здания Верховного совета и Совета министров Крыма.

27 февраля Верховный совет (парламент) Крыма назначил главой совета министров (правительства) лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова.

Верховный совет Крыма назначил на 25 мая референдум о расширении полномочий автономии с вопросом: "Поддерживаете ли вы государственное самоопределение Крыма в составе Украины на основе международных договоров и соглашений?".

Верховный совет Крыма отправил в отставку правительство автономной республики. 28 февраля был сформирован новый состав совета министров автономной республики.

В ночь на 1 марта неизвестные вооруженные люди пытались захватить здания Совета министров и Верховного совета Крыма.

1 марта глава правительства Сергей Аксенов на первом заседании совета министров Крыма в новом составе сообщил: "…Учитывая сложную ситуацию в автономии и понимая свою ответственность за жизнь и спокойствие граждан, которые проживают на территории республики, я принял решение обратиться за помощью к (президенту России) Владимиру Владимировичу Путину, с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории автономной республики Крым".

В этот же день президент России Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, в Автономной республике Крым, до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Верхняя палата парламента единогласно поддержала обращение главы государства, и оно вступило в силу.

Власти Крыма также приняли решение ускорить проведение референдума и перенесли его на 30 марта 2014 года.

6 марта парламент Крыма принял решение о вхождении автономии в состав России. Также было принято решение о переносе референдума на 16 марта. На референдум выносились вопросы:

"Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?"

"Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

Верховный совет Крыма также обратился к президенту РФ и Федеральному Собранию РФ с предложением о начале процедуры вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъекта РФ.

7 марта Севастопольский государственный совет на внеочередной сессии принял решение о вхождении города в состав Российской Федерации. Кроме того, горсовет Севастополя поддержал решение Верховного совета Крыма о проведении 16 марта общекрымского референдума.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ. В Декларации отмечалось, что парламент Крыма и городской совет Севастополя приняли данное решение, "исходя из положений Устава ООН и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народа на самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение Международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости части государства не нарушает какие-либо нормы международного права".

16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. В бюллетень были внесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. По данным главы крымской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, явка составила 83,1%.

17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта.

Верховный cовет Крыма постановил в официальных наименованиях органов власти Республики Крым и других органов вместо слов "Автономная Республика Крым" использовать слова "Республика Крым".

18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

21 марта президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России и федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.