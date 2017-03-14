Выход Великобритании из Евросоюза: Brexit

Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта, заявила премьер-министр Тереза Мэй. Накануне законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета Вторая.

"Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы. Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Ожидается, что переговоры о деталях соглашения с ЕС продлятся два года. Таким образом, Великобритания может покинуть Евросоюз весной 2019-го.

Как ранее сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, пока будут идти переговоры по Brexit, никаких новых двусторонних соглашений в этой области между Великобританией и странами Евросоюза заключаться не может. Значит, процесс заключения таких договоров о будущих торгово-экономических отношениях Соединенного королевства и стран ЕС может начаться только после марта 2019 года.

Накануне первый министр Шотландии Никола Стерджен потребовала провести в 2018-2019 годах новый референдум о независимости Шотландии от Великобритании, так как большинство шотландцев Brexit не поддержало.

“Лондон такому вмешательству однозначно не рад, потому что теперь члены ЕС будут помнить, что, возможно, какая-то часть Великобритании в Евросоюзе все-таки останется. Хотя стоит сказать, что непродуктивные высказывания были и со стороны Еврокомиссии и испанского правительства, которые заявляли, что независимой Шотландии придется заново подавать заявку на членство в ЕС. Так что, во-первых, Лондон обеспокоен тем, что это ослабляет его позицию на переговорах, и, во-вторых, не хочет вовлекаться в борьбу за исход весьма напряженного референдума, в котором силы почти равны. Тем более что английские политики и так будут заняты деталями выхода из ЕС и работой над соглашением, за которое правительству не придется оправдываться перед Парламентом и общественностью. Лондон никогда бы не обрадовался референдуму о шотландской независимости, и с его точки зрения, придумать менее удачное время, чем сейчас, трудно”, — заявил в эфире радио Sputnik Джон Куртис, профессор Университета Стратклайд в Великобритании.

Референдум о членстве в Евросоюзе состоялся в Соединённом Королевстве 23 июня 2016 года. Тогда за Brexit высказались 51,9% британцев.