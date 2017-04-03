Петербургский метрополитен – второй, после Московского, метрополитен в Советском Союзе. Был открыт 15 ноября 1955 года и состоял из одной линии из 7 станций общей протяженностью 10,8 километров.

Как и многие другие метрополитены, Петербургский имеет свои индивидуальные особенности. Он является одним из самых глубоких и дорогих в мире. Город находится на болотистом грунте, и строительство на малой глубине или на поверхности сопряжено с огромными трудностями. Средняя глубина заложения станций и перегонов составляет 60 метров, в кембрийских глинах.

Самой глубокой в Петербургском метрополитене является станции "Адмиралтейская", открытая в 2011 году. Глубина залегания станции – более 100 метров.

Эскалаторы сразу нескольких станций имеют длину более 150 метров. Hа сегодня это самые длинные эскалаторы метро в мире.

В Петербургском метро насчитывается 10 станций типа "горизонтальный лифт". Станции такого типа лишены посадочных платформ. По бокам центрального зала расположены два ряда раздвижных дверей, ведущих в тоннели, где останавливаются поезда. Место остановки поезда подобрано так, чтобы створы дверей вагонов совпали со створами дверей станции. Это уникальное нововведение, в стране таких станций больше нет по причине дорогого обслуживания.

Перегонов, выходящих на поверхность, в Петербургском метро нет.

Все наземные вестибюли станций Петербургского метро снабжены гидрозатворами для предотвращения попадания в подземные сооружения воды при возможных затоплениях окружающей территории во время наводнений.

На сегодняшний день Петербургский метрополитен — это 5 линий, общей протяженностью 113,6 километров, 67 станций, пять эксплуатационных депо и одно ремонтное.

Это второй по величине и загруженности метрополитен в России, четвертый в Европе (после Москвы, Парижа и Лондона) и семнадцатый в мире.

Ежесуточно метрополитен перевозит более 2 миллионов пассажиров.