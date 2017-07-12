Случаи нападения на туристов в Абхазии

23 апреля 2005 года трое вооруженных преступников в масках остановили автобус Мерседес, в котором ехали 40 туристов из России, и под угрозой оружия отняли у них фото- и видеоаппаратуру, драгоценности, деньги и документы. Один из преступников был задержан.

26 июля 2011 года "Газель" с российскими туристами попала в засаду возле села Члоу. Трое мужчин в масках, вооруженных автоматом Калашникова и двумя пистолетами, заставили отдыхающих покинуть салон, а затем — отдать им все ценности. Добычей преступников стали две золотые цепочки, 63 тысячи рублей, 10 сотовых телефонов и 5 фотоаппаратов. После этого разбойники отогнали "Газель" в село, где и бросили ее. Оставшись без средств связи, туристы не сразу смогли сообщить о произошедшем в милицию.

15 сентября 2016 года в результате возникшей ссоры, переросшей в драку, гражданин Абхазии нанес телесные повреждения жителю Ленинградской области и повредил транспортное средство, на котором туристы ехали в направлении КПП «Псоу». Инцидент произошел на центральной автотрассе в поселке Цандрыпш. Осман Возба был доставлен в дежурную часть УВД по Гагрскому району и водворен в ИВС.

6 октября 2016 года автомобиль с российскими туристами подвергся обстрелу на проселочной дороге в окрестностях села Абгархук, когда семья ехала в сторону храма.

Машина ехала по проселочной дороге, в ней находились муж и жена. Неизвестные начали угрожать им автоматическим оружием, но водитель не подчинился требованию остановиться и, развернувшись, поехал в обратном направлении. После этого злоумышленники обстреляли автомобиль и скрылись. В результате нападения женщина получила касательные огнестрельное ранение.

23 июня 2017 года двое неустановленных лиц, используя нож, под угрозой применения насилия по отношению к гражданину России отобрали у него золотую цепочку, наручные часы, сумку, кошелек и сотовый телефон.



