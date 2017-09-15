Абхазские учителя поедут в Турцию обучать диаспору родному языку

О том, как будут изучать абхазский язык представители абхазской диаспоры в Турции, читайте в материале Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Учителя из Абхазии поедут в Турцию для того, чтобы обучать диаспору абхазскому языку, сказала в интервью радио Sputnik начальник отдела по связям с соотечественниками Государственного комитета по репатриации Альбина Авидзба.

"По итогам проведенного конкурса, выбрано три учителя, которые в октябре будут направлены в Турцию, чтобы обучать нашу диаспору родному языку", — добавила она.

В Турецкой республике будут организованы специальные курсы, куда могут приходить представители абхазской диаспоры, желающие изучить родной язык, сказала Авидзба.

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"Курсы будут организованы в рамках культурных центров в тех местах, где присутствует абхазская диаспора", — отметила она.

Альбина Авидзба подчеркнула, что учителя, которые будут отправлены в Турцию для обучения диаспоры, обладают многолетним преподавательским опытом.

"В конкурсе приняло участие не так много преподавателей, пять учителей изъявили желание. Перед нами стояла задача из них выбрать тех, кто владеет турецким языком, так как работать с детьми, владеющими только турецким и не владеющими абхазским, русским и английским языками, будет затруднительно", — сказала Авидзба.

Начальник правового отдела Госкомитета по репатриации Аслан Сангулия подчеркнул, что с 2010 года работает Федерация абхазских культурных центров в Турции. В целях развития отношений организовываются различные программы.

Делегация Госкомитета по репатриации во главе с новым руководителем Бесланом Дбар находилась в Турции, где встречалась с представителями абхазской диаспоры.

В рамках этих встреч абхазы, живущие в Турции, просили организовать специальные курсы для обучения абхазскому языку, рассказал Сангулия.