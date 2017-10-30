За свободой в Абхазию: история американца Дена Чейока

Ден Чейок всю жизнь прожил в Америке, в штате Калифорния, несколько лет назад посетил Абхазию - свою историческую родину - и решил переехать навсегда. О том, как репатрианты из США оставили свой дом, бизнес и отправились в Абхазию, читайте в материале корреспондента Sputnik Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

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"Предки моей мамы по происхождению были абазинами и жили в Черкесске. Во время махаджирства они попали в Сирию. Женившись, мой дед переехал со своей семьей в Америку. В свою очередь мой дедушка со стороны отца скрывал свое происхождение и старался не говорить на эту тему. Причин такого решения мы так и не узнали, но говорил он на кабардинском языке, мой отец также немного владеет этим языком. Какое-то время мы считали себя кабардинцами, но совсем недавно нам стало известно, что родом мы из Красной Поляны, а значит — либо абхазы, либо убыхи", — начал свою историю Ден Чейок.

Как рассказывает репатриант, свою национальную идентичность они всегда осознавали. И живя в Америке, семья Дена старалась поддерживать связь с людьми своего этноса.

"Мы всегда знали о своих кавказских корнях, и, несмотря на то, что у нас много друзей американцев, мы были немного изолированы, и больше общались с людьми похожей этничности. Но, несмотря на это, об Абхазии мы сильно не задумывались. И только несколько лет назад, мы стали больше интересоваться нашим происхождением, много читали об истории абхазского народа, а вопрос "какая она, страна, откуда мы родом» не оставлял нас в покое", — объясняет он.

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Первым из семьи Чейок Абхазию посетил отец Дена.

"Мой отец отправился в путешествие по Кавказу и таким образом впервые попал в Абхазию. Вернулся он под впечатлением. Говорил, что красивее ничего и никогда не видел. Что влюбился в эту страну и что нам всем необходимо туда съездить", — вспоминает репатриант.

Воодушевленный рассказами отца Ден с семьей отправился в 2012 году в Страну Души. Для начала на отдых.

"В первый раз мы приехали на две недели, жили в гостинице, отдыхали, ходили на море, ели мороженое, все как полагается обычным туристам. Страна нас поразила, и никто не остался к ней равнодушным. В тот период мы еще не думали о том, чтобы переехать жить сюда. Вся наша жизнь была там, наш дом, наш бизнес, другой жизни мы не знали. А это решение непростое и приняли мы его не сразу", — признается он.

Переломный момент

Почти каждый день Ден в США вставал в четыре утра, добирался до работы часа три. Один из таких дней для репатрианта и его семьи стал переломным.

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"Однажды по дороге на работу я попал в трехчасовую пробку. Я сидел в машине и думал о том, что ничего не вижу в своей жизни, кроме работы и этих пробок. Я устал от этого всего, а отдохнуть я смогу только на пенсии. Перспектива очнуться в 65 лет и понять, что лучшие годы моей жизни прошли так, показалась мне такой мрачной. Людей в Калифорнии становится все больше, как и забот. И у меня нет даже места, где я могу просто отдохнуть, посидеть наедине с собой, со своими мыслями. Тогда я принял решение переехать в Абхазию", — сказал Ден.

Предложение уехать в Абхазию понравилось почти всем в семье Дена. Мать некоторое время сопротивлялась такому решению, но, оказавшись в меньшинстве, уступила.

"Моего отца не пришлось долго уговаривать, он давно лелеял надежду переехать в Абхазию. Брат также согласился быстро. Но переезд оказался непростым, мы приняли решение и почти сразу стали продавать свой дом и бизнес, шесть месяцев у нас ушло на то, чтобы "продать" свою старую жизнь. Когда все было закончено, и мы справились со всеми делами, я почувствовал большое облегчение, и на душе у меня стало очень спокойно. Затем мы собрали вещи, купили билеты — и вот, мы здесь", — кратко пересказывает он историю переезда.

Новый человек

В Абхазию семья Дена приехала не сразу, около пяти месяцев они находились в Адыгее, в гостях у своих родственников.

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"Брат моего отца живет в Адыгее со своей семьей, и мы хорошо общаемся. Когда началась война в Сирии, они переехали на Кавказ и там обосновались. Находясь в гостях, мы привыкали к новой обстановке и, переехав через несколько месяцев в Абхазию, мы не испытали какого-то культурного шока. Я много путешествовал по миру, много чего видел. В каждой стране есть проблемы, и в Абхазии они тоже есть, но это нас не заставило передумать", — утверждает репатриант.

С февраля 2017 года семья Дена стала вести новую жизнь в Абхазии. На сегодняшний день он считает свою жизнь идеальной.

"Я нашел все, что искал — спокойствие и свободу. Я всю жизнь работал на других, и все мое время и мои силы были сосредоточены на работе. Я практически не жил для себя. Сейчас я могу спокойно заниматься спортом, читать книги, мне не надо вставать в четыре утра, некуда торопиться, и я очень счастлив", — улыбается он.

Отец пока гостит в Адыгее у своего брата. Мать отправилась в Америку встретиться с родственниками. Сам Ден в это время не скучает в Абхазии. Преподает английский, учит русский язык. Пока снимает квартиру, но планирует купить домик вдалеке от города, чтобы вести там свою тихую, спокойную жизнь.