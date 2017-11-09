Абхазская речь: учителя из Абхазии начали преподавать в Турции

Преподавание абхазского языка в Турции организовано Государственным комитетом по репатриации и Федерацией абхазских культурных центров в Турции.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Учителя из Абхазии приступили к обучению родному языку абхазской диаспоры, проживающей в Турции, сообщила в интервью Sputnik участница образовательного проекта Элис Аргун.

"Мы начали преподавать абхазский язык в городе Адапазар. У нас есть три группы — это дети, молодежь и старшее поколение", — добавила она.

Самые младшие ходят в первый и второй класс, среди желающих выучить абхазский язык есть представители разных школьных возрастов вплоть до 11 класса, сказала специалист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дбар: диаспора из Турции вместе с народом Абхазии в военное и мирное время

"Дети совсем не знают абхазского языка. Среди молодежи есть те, кто знает абхазский или понимает абхазские слова", — отметила Элис Аргун.

Лучше дела со знанием абхазского языка среди старшего поколения, по словам преподавателя, из этой категории есть люди, которые умеют говорить и читать на абхазском.

Аргун сказала, что абхазским преподавателям в Турции созданы все необходимые условия для плодотворной работы.

"Нас приняли очень хорошо. Все уже знали о нашем приезде, дети были особенно рады, когда узнали о том, что мы организуем детский лагерь", — подчеркнула она.

Решение об обучении абхазской диаспоры было принято во время поездки делегации Госкомитета по репатриации во главе с новым руководителем Бесланом Дбар в Турцию. Абхазская диаспора поддержала инициативу.

Три абхазских преподавателя, направленные в Турцию, прошли конкурсный отбор. По оценкам ученых, численность абхазской диаспоры в Турции может составлять порядка 500 тысяч человек.