Абхазская речь: учителя из Абхазии начали преподавать в Турции

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Учителя из Абхазии приступили к обучению родному языку абхазской диаспоры, проживающей в Турции, сообщила в интервью Sputnik участница образовательного проекта Элис Аргун.
"Мы начали преподавать абхазский язык в городе Адапазар. У нас есть три группы — это дети, молодежь и старшее поколение", — добавила она.
Самые младшие ходят в первый и второй класс, среди желающих выучить абхазский язык есть представители разных школьных возрастов вплоть до 11 класса, сказала специалист.
"Дети совсем не знают абхазского языка. Среди молодежи есть те, кто знает абхазский или понимает абхазские слова", — отметила Элис Аргун.
Лучше дела со знанием абхазского языка среди старшего поколения, по словам преподавателя, из этой категории есть люди, которые умеют говорить и читать на абхазском.
Аргун сказала, что абхазским преподавателям в Турции созданы все необходимые условия для плодотворной работы.
"Нас приняли очень хорошо. Все уже знали о нашем приезде, дети были особенно рады, когда узнали о том, что мы организуем детский лагерь", — подчеркнула она.
Решение об обучении абхазской диаспоры было принято во время поездки делегации Госкомитета по репатриации во главе с новым руководителем Бесланом Дбар в Турцию. Абхазская диаспора поддержала инициативу.
Три абхазских преподавателя, направленные в Турцию, прошли конкурсный отбор. По оценкам ученых, численность абхазской диаспоры в Турции может составлять порядка 500 тысяч человек.