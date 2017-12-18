Кварчия о покупке жилья репатриантам: недвижимость не станет дороже

Как оптимизировать обеспечение жильем репатриантов, почему в Парламенте Абхазии возникло предложение о покупке жилья, вместо строительства, и какое мнение по этому поводу в Госкомитете по репатриации, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Предложение о покупке или восстановлении разбитого жилья для репатриантов огласил депутат Парламента Гиви Кварчия на заседании Народного Собрания 12 декабря. В интервью Sputnik Абхазия он рассказал о главных мотивах своего предложения.

Не только покупка

Рассказывая о сути предложения, парламентарий отметил, что речь идет не только о покупке жилья для репатриантов.

"Моя точка зрения основывается на нескольких факторах. Первое – это статья расходов в фонде репатриации – капитальное строительство и ремонт жилья для репатриантов. Там заложена большая сумма, у нас есть ведомство – Управление капитального строительства, которое занимается в государстве строительством. На мой взгляд, фонд должен заниматься политикой репатриации", — считает депутат.

Депутат подчеркнул, что в Абхазии очень насыщен рынок вторичного жилья, и оно дешевле, чем строительство капитального, то есть нового жилья.

"Как мы все понимаем, предложение у нас превышает спрос, у нас есть много граждан, которые хотят продать свое жилье. Покупая жилье для репатриантов, мы пополним бюджет наших граждан", — подчеркнул он.

Возвращение соотечественников на родину – очень важное дело для государства, также не следует забывать, что с каждым годом нарастает острота нехватки жилья у местных молодых семей, отмечает Кварчия.

"По роду моей прошлой деятельности я сталкивался с этим вопросом. Все мы прекрасно знаем, что наше правительство выделяло жилье особо нуждающимся семьям, и по инициативе группы парламентариев, премьер-министр республики пошел нам навстречу и в бюджете следующего года заложены денежные средства на обеспечение молодых семей жильем", — говорит он.

Парламент предложил восстанавливать здания, которые остались еще с довоенных времен и не используются, это и недостроенные многоэтажные здания, а также общежития.

"Плюсы восстановления такого жилья перед капитальным строительством заключаются в том, что во-первых, это намного дешевле, второе – мы восстанавливаем облик тех зданий, которые 25 лет не можем привести в порядок по тем или иным причинам, и третье – скорость, ремонт и восстановление жилья происходит намного быстрее. В следующем году, я уверен, это будет реальностью", — сказал депутат.

Предполагаемая сумма на восстановление жилья для молодых семей примерно 40-50 миллионов рублей.

"Точные расчеты будут произведены Управлением капитального строительства в конце января — начале февраля следующего года", — сказал Кварчия.

Капитальное строительство для репатриантов ведется по типу поселков, один из примеров — коттеджный поселок в селе Мачара.

"На мой взгляд, это создание своеобразного анклава, а если мы будем вести политику помощи местным семьям и семьям репатриантов, то это позволит избежать создания анклавов и более быстро интегрировать наших соотечественников в наше общество", — считает депутат.

Решение о покупке жилья для репатриантов не приведет к удорожанию на рынке недвижимости, уверен депутат.

"Речь не идет о таком количестве, чтобы цены на нашем рынке вышли за те нормы, которые существуют сейчас. Здесь, на мой взгляд, проблема в прозрачности той структуры, которая будет заниматься покупкой этого жилья", — подчеркнул Кварчия.

Что думает об этом Фонд репатриации

Председатель Фонда репатриации Абхазии Джон Смыр рассказал, что проблему обеспечения жильем репатриантов можно решить по трем направлениям.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Родной очаг: как живут репатрианты в Гулрыпшском районе

"В Сухуме и в других районах очень много пустого жилья, если бы это жилье было в государственном имуществе, то для нас было бы намного легче организовать работу. Мы бы получали это жилье от государства, а мы затем распределяли бы репатриантам. Второй путь – покупка пустого жилья, и третий путь — строительство", — говорит Смыр.

Госкомитет по репатриации имеет большой опыт в обеспечении жильем репатриантов, отмечает он.

"Было время, когда мы покупали жилье для репатриантов. Я помню, как в 2006 — 2008 годах мы в основном покупали дома. Но здесь есть свои трудности, когда мы переходили к покупке, появлялись посредники, маклеры", — подчеркнул глава Фонда репатриации.

По этой причине Фонд затрачивал сумму, существенно превышающую реальную стоимость жилья, говорит Джон Смыр.

"Парламент рассматривал это вопрос, и по их решению, нам было запрещено покупать жилье репатриантам", — сказал он.

Говоря о восстановлении многоэтажных домов, в этом направлении сделано немало, заметил Смыр, но случаются и казусы.

"К примеру, мы восстановили для репатриантов дом №171по улице Эшба в Сухуме, в этом доме 54 квартиры. При восстановлении таких домов трудность состоит в том, что до восстановления никто не появляется, но после завершения приходят с документами о том, что еще до войны жилье было в их владении", — подчеркнул Джон Смыр.

Кроме того, Фонд репатриации восстановил многоэтажный дом на 40 квартир в Гулрыпше.

Решение о строительстве новых зданий, вместо покупки или восстановлении уже построенных зданий, было принято из-за проблем, появлявшихся при покупке или восстановлении.

"У нас есть земля напротив администрации Гулрыпшского района, где, было время, когда мы построили дома и заселили репатриантов. Но на время строительство было прекращено, было запланировано строительство девяти двухэтажных домов", — заметил Смыр.

Сейчас Фонд репатриации решил продолжить этот проект, так как подготовлена сметная документация.

"Восемь-девять лет назад в Парламенте встал этот вопрос, тогда нам сказали, что исходя из того, что репатриация должна стать государственной программой, поэтому у нас должна был своя строительная организация", — вспомнил он.

Строительством жилья для репатриантов занимается не Фонд репатриации, а Госкомитет по репатриации, пояснил Смыр.

"Согласно установленной Госкомитетом программе, мы выплачиваем необходимые суммы и осуществляем контроль", — объяснил он.

По словам председателя Фонда репатриации, в 2018 году ведомство планирует получить более 156 миллионов рублей, что соответствует бюджету текущего года.