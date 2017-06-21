Двоих граждан Ирана задержали на абхазо-грузинской границе

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Сотрудники Пограничного Управления ФСБ России в Абхазии 20 июня за нарушение государственной границы задержали двух граждан Ирана, пытавшихся попасть в Абхазию из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Как рассказали задержанные Колбуабади Али Сафарали 1986 (г. р.) и Нагафпоур Париса Али 1988 (г. р.), они направлялись в Абхазию с туристическим визитом.

"В ходе проведения первичных проверочных мероприятий были подтверждены личности указанных граждан, которые направлялись в Республику Абхазия с туристическими целями", — говорится в сообщении пресс-службы Погрануправления.

Для принятия дальнейших процессуальных решений данные лица переданы установленным порядком компетентным органам Республики Абхазия.