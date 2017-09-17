Психотерапевт: плохая память — не приговор для ребенка

Если ваш ребенок плохо усваивает информацию или не может запомнить заданное в школе стихотворение, не отчаивайтесь — его память можно развить с помощью простых и занятных упражнений, о которых Sputnik Эстония рассказал психотерапевт Владимир Кукк

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Уже в первый после летних каникул учебный день ребенок сталкивается с необходимостью запоминать большое количество различной информации. Однако не все ученики обладают способностями к моментальному запоминанию, что самым прямым образом сказывается на их успеваемости.

© Foto: из личного архива Виктора Макарова Психолог: не стоит заставлять ребенка каждый день ходить в какие-то кружки

По словам Владимира Кукка, есть категория детей, у которых имеются различные неврозы: страхи, фобии, закомплексованность или неуверенность в себе, и именно по этой причине они не усваивают полученную информацию. "В мозгу у ребенка стоят так называемые "блоки", и в таком случае необходима психотерапевтическая помощь", — отметил Кукк в интервью Sputnik Эстония.

Бывает и так, что ребенок растет и воспитывается в здоровой семье, но все равно испытывает трудности с запоминанием полученной информации. В таком случае эту проблему можно легко преодолеть. Самое главное, по мнению Кукка, это мотивация, например, к той же учебе. Не через "должен, обязан", а через "хочу, мне интересно". Дети любопытны, и надо уметь заинтересовать их.

Родительский вклад

Не забывайте хвалить своего ребенка за успехи, поощрять его настойчивость доводить начатое дело до конца, поддерживать, если что-то не получается.

И помните, что самая лучшая мотивация — родительская любовь, отметил психотерапевт.

"Своего ребенка стоит научить задавать вопросы, если он что-то не понял, и проявлять инициативу на уроках", — поделился специалист. Если вашему ребенку в школе задали выучить стихотворение, но у него не получается запомнить ни одной строчки, то в этом случае можно применить некоторые хитрости. Например, ребенок может читать его в образе, с выражением, нараспев или с разной скоростью. Пусть он почувствует себя юным актером.

Различные методики

Но если и этот способ не дает результата, то, как отметил Владимир Кукк, есть и более действенные методики, помогающие запомнить различные виды информации.

Упражнение "Вечерний обзор"

Возьмите в привычку вечером спрашивать у ребенка, как прошел его день, при этом попросив его рассказывать все в обратном порядке — от событий вечера до пробуждения утром. Психотерапевт отметил, что поначалу может получаться не так хорошо, но всегда можно задавать наводящие вопросы, например, как выглядела собака или кошка во время прогулки, какая одежда была на детях на празднике. Такой метод помогает выстраивать последовательность событий, развивает умение анализировать и улучшает память.

Семейное чтение

Совместно читайте сказки и стихи, пробуйте запоминать четверостишия и пересказывать их, анализируя прочитанное. Такие действия помогут увеличить запас слов, обогатить речь ребенка новыми выражениями, привить ему любовь к книгам.

Игра в слова и картинки

Назовите от 8 до 15 различных слов ребенку и попросите его повторить их. Можно выбрать слова с определенной тематикой: цветы, фрукты, игрушки, еда и так далее. Если малыш в возрасте 6-7 лет может повторить пять слов из десяти, у него хорошая кратковременная память, а если он называет семь-восемь, то и долговременная память тоже прекрасно развита.

Для развития зрительной памяти перед ребенком выложите картинки (8-10 штук), попросите его запомнить их и уберите одну или две штуки. Пусть он скажет, чего не хватает. Еще один вариант — перемешать все картинки и попросить малыша выложить их в первоначальном порядке.

С детьми постарше можно играть немного по-другому. Положите перед ребенком фотографию или картинку с множеством различных деталей. Пусть ребенок рассматривает ее в течение 15-20 секунд, стараясь запомнить как можно больше подробностей. Затем уберите изображение и попросите его написать на листе бумаги список всего того, что ему удалось запомнить.

Тренируем внимательность

Задание на отличие двух одинаковых с виду картинок поможет развить внимательность, воображение и память.

Метод ассоциации

Научите ребенка выстраивать взаимосвязь между запоминаемым словом и чем-то знакомым и понятным для него. Спросите у малыша, с чем у него ассоциируется то или иное слово или придумайте совместно.

Правильное питание — залог хорошей памяти

Владимир Кукк говорит, что не стоит забывать и про физическую активность, так как тренировки развивают не только выносливость, ловкость, моторику, но и формируют характер. Мозг получает хорошее кровоснабжение и стимулирует память.

Не менее важную роль играет и питание, отметил психотерапевт.

В рацион ребенка включите продукты, в которых содержатся вещества, необходимые для улучшения мозговой деятельности, а значит, и улучшения памяти: форель или лосось, индюшатина, капуста брокколи, морковь, шпинат, бананы, грецкий орех.