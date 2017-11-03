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Участники собрания абхазских студенческих землячеств г. Москвы

"Тепло нашей Родины": зачем абхазские студенты объединяются в землячества

© Sputnik.
Общество
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Московские студенты из Абхазии помогают первокурсникам, собирают деньги на благотворительность, танцуют и готовят ачапа.

Sputnik 

Представители абхазских студенческих землячеств Москвы встретились в столичном Доме национальностей, чтобы поделиться опытом, планами на будущее и просто пообщаться.

Личные победы и общий диалог

Встречу проводил студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ахра Харчилава. Молодой абхаз отметил достижения земляков в Москве: они участвовали в научных конференциях, военно-спортивных играх и культурных фестивалях, провели несколько патриотических акций.

В сентябре представители Абхазии присоединились к общероссийскому Союзу студенческих землячеств. Они собираются провести конкурс по истории Абхазии и организовать сбор средств для абхазских детей с тяжелыми заболеваниями.

Встреча Московской абхазской диаспоры со студентами-первокурсниками из Абхазии
© Фото: Эсма Хагба
Абхазская диаспора встретилась со студентами-соотечественниками

Молодых представителей республики приветствовал руководитель отдела по работе с молодежью Московского дома национальностей Михаил Вьюев. Он пригласил абхазских студентов вступить в оргкомитет межнационального фестиваля "Москва в ритмах народов мира" и выступить на нем.

"Этот фестиваль собирает на одной площадке армян и азербайджанцев, осетин и ингушей. Ребята на личном примере показывают, что молодежь разных национальностей и этносов может выступать на одной сцене, дружить и знакомиться. Никто не должен замыкаться внутри собственной диаспоры, нам нужно налаживать межкультурный диалог" – призвал Вьюев.

Чудеса взаимовыручки

О жизни абхазских общин рассказали представительницы и представители московских вузов.

В землячестве Московского государственного института международных отношений состоит более 40 студентов из Абхазии. Соотечественников в этом вузе вскоре посетит начальник одного из департаментов администрации президента России Инал Ардзинба. Председатель землячества Дарина Ашуба уверена: встреча с именитым земляком пройдет интересно. 

Московские студенты из Абхазии
© Sputnik.
Московские студенты из Абхазии

У студентов Российского экономического университета имени Плеханова (РЭУ) был трудный путь к оформлению общины. По словам Юлии Джергения, руководство вуза опасалось конфликтов на национальной почве. Из-за этого земляки не могли объединиться вплоть до прошлого года. Молодежь РЭУ переубедила администрацию с помощью танцев и национальной кухни: в вузе уже дважды прошли межнациональные фестивали культуры.

Молодые абхазы, не сговариваясь, продемонстрировали чудеса взаимовыручки прямо на собрании. 

"Мы хотим участвовать в Фестивале национальных культур, но наше землячество очень маленькое. У нас нет танцоров для выступления!" – попросила о помощи председатель землячества Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Елена Накопия.

Абхазские танцоры тут же нашлись среди студентов Российского университета дружбы народов.

Против несправедливости и одиночества

Корреспондент Sputnik пообщался со студентами из Абхазии после заседания.

Юлия из РЭУ — уроженка Гагры. В Россию до поступления в вуз она приезжала на отдых. "Все ездят к морю, а мы — наоборот, от моря", — смеется девушка.

Студентка участвовала в культурных фестивалях при университете: готовила ачапа и танцевала в постановке привода невесты. Ей досталась роль свекрови.

"Землячество дало мне тепло моей родины. Когда встречаешься с людьми, в которых есть дух твоего народа, на душе становится спокойно. Мы общаемся на абхазском между собой. Естественно, когда видишь соотечественника, хочешь и сам поговорить на родном языке, чтобы не потерять навыки", — поделилась Юлия.

Свое определение землячества дал молодой общественный деятель Даниил Бигвава.

"Землячество — это символ сплоченности нации", —  уверен он. Тем не менее Даниил хочет учиться на госслужащего и работать в Госдуме на благо жителей России.

Даниил поведал историю о маленькой победе абхазской общины. 

Московские студенты из Абхазии
© Sputnik.
Московские студенты из Абхазии

"Абхазские студенты поселились в общежитии при вузе, сделали в своей комнате ремонт, купили мебель за свой счет. Вероломный декан захотел выгнать студентов и переселиться в их комнату сам.

Представитель абхазского посольства вступился за молодых соотечественников: "Либо они будут жить у тебя в кабинете, либо ты оставляешь их в покое!" Он пригрозил декану абхазскими связями в администрации президента и Госдуме. Студенческие апартаменты оставили в покое", — вспомнил курьез Бигвава.

Студент РГГУ Ахра Харчилава подчеркнул, что московские студенты подают пример своим соотечественникам по всей России: другого такого объединения абхазских землячеств пока нет. Одной из важных функций студенческих общин он назвал помощь новоприбывшим соотечественникам.

"Земляки помогают первокурсникам из Абхазии освоиться в новой среде. Я помню, как мне было трудно при поступлении и в первый год учебы, поэтому понимаю, что такая поддержка необходима", — признался он.




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