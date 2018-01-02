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Жиба о программе для онкобольных: не хватает препаратов

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Общество
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Председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Валентина Жиба рассказала на радио Sputnik Абхазия об основных программах фонда и их результатах.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Препаратов для людей с онкологическим заболеванием, которые выдаются бесплатно в рамках целевой программы, не хватает, сказала председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Валентина Жиба.

"Препаратов, которыми мы обеспечиваем онкобольных,недостаточно. Например, препараты по химиотерапии состоят из трех линий. Фонд может взять на себя только первые две линии, третья очень дорогостоящая. Представьте, один курс лечения стоит более 100 тысяч рублей, а одному человеку необходимо пройти не менее шести курсов", — сказала Жиба.

Она подчеркнула, что бюджет Фонда медстрахования не может позволить себе оплачивать все три курса химиотерапии, но нередко по официальному обращению пациентом оказывают помощь государство и Минздрав.

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В 2018 году бюджет Фонда обязательного медицинского страхования будет состоять примерно из 43 с половиной миллионов рублей, которыми, по расчетам Жиба, удастся обеспечить работу двух основных программ фонда — для онкобольных и для беременных и рожениц с патологией беременности.

"У нас тесное взаимодействие с медучреждениями страны, они нам составляют реестр, в котором указывают паспортные данные пациента, историю болезни, какие препараты были выделены, в какую сумму обошлось лечение. Без этого лекарства могут просто списать", — отметила Валентина Жиба, и добавила, что фонд Медстрахования старается обеспечить рожениц всем необходимым.

Валентина Жиба поделилась статистикой рождаемости в Абхазии за 2016 и 2017 годы.

"У нас многие женщины стали выезжать на роды за пределы Абхазии, рождаемость в наших стационарах уменьшилась, но не более чем на 50 человек. Но это же тоже наши граждане, наши дети. В 2016 году родился 2001 ребенок, за 10 месяцев 2017 года 1550", — сказала Жиба.

Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Абхазии сказала, что несогласна с законом о запрете абортов в республике и считает, что аборт должен быть допустим по медицинским показаниям.

"Если там есть медицинский показатель, то это может иметь место. Что мы теряем, женщину-мать или еще только зародыш. А мы можем еще оставить несчастными детей, которые у матери уже есть", — отметила Жиба.




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