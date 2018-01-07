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Провести год по-мужски: гороскоп-2018 для сильного пола

© AFP/ Raul Arboleda
Общество
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Желтая Собака любит домашний уют, поэтому 2018 год будет благосклонен к тем, кто прежде всего ценит семейный очаг, родных и близких.

СУХУМ, 26 дек — Sputnik. Чего ждать от года Желтой собаки представителям сильного пола, читайте в гороскопе от Sputnik Молдова.

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Овен  

Весь год домашние будут держать  Вас в тонусе. Им постоянно что-то  будет надо. Дочерям – платья подороже, сыновьям – карманных денег  побольше.   Повысит финансовые запросы и жена. Поэтому мужчинам-Овнам в год  Желтой Собаки придется работать много как никогда. Несмотря на высокую загруженность, звезды все же на Вашей стороне.  К июлю  месяцу старания высоко оценят не только домочадцы,  а также начальство и деловые партнеры. Уже в сентябре Овнов ждут новые и прибыльные проекты.

Телец

Весной  мужчины-Тельцы рискуют запутаться в собственных чувствах. Вместе с обновлением природы они поймут, что в жизни тоже пора что-то менять. Некоторым Тельцам покажется, что   грядут перемены на любовном фронте. В большинстве случаев такое  мнение будет ошибочным, в чем представители этого знака быстро убедятся. Звезды советуют мужчинам, рожденным под созвездием  Тельца больше уделять внимание своей второй половине. Внесите в отношения немного романтики, эффект будет ощутим незамедлительно.

Близнецы

Финансы поют романсы. Это Близнецы почувствуют уже после зимних праздников. Безденежье заставит их серьезно нервничать и пересмотреть траты. Звезды не советуют экономить на себе, и настоятельно рекомендуют представителям сильного пола,  относящимся к знаку Близнецов, сменить место работы. Есть большая вероятность, что рожденные в первой декаде июня,  получат выгодный контракт за границей.  После того, как финансовые проблемы  решатся, мужчины-Близнецы начнут строить серьезные планы. Некоторые задумаются о смене жилья.

Рак

В 2018-м на первое место выйдет здоровье. Мужчины, рожденные под этим знаком Зодиака, изрядно потрепали его в предыдущие годы, и теперь пришло время исправлять  ошибки. В первую очередь, стоит  позаботиться о нервной системе.   Ведь, стрессовые ситуации сказываются на работе всех органов – желудке, сердце,  гормональной системе.  Звезды рекомендуют обеспечить  себе полный  покой. От внутреннего настроя мужчин-Раков будет зависеть и их отношения с окружающими. Домашние и коллеги по работе  взглянут на Вас по-новому, если  Вы сами откроете в себе новые грани.

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Лев 

В год Желтой Собаки удача будет сопутствовать во всем. Если Львы задумали повышение по службе, оно обязательно состоится. Фортуна позаботится о представителях этого знака даже в мелочах.  Например,  авиабилеты для  летнего отпуска  удастся купить по самой низкой цене. Мотивировать на подвиги Львов будет вторая половина. Она не даст расслабиться, даже если поставленные цели будут достигнуты  уже к середине года. Так что, уважаемые Львы, ждите: новый ремонт, покупка мебели или  поездка на дорогостоящий курорт – все возможно, когда рядом мудрая женщина. 

Дева   

Одинокие представители этого знака  уже с начала года активно займутся поиском второй половинки. Мужчины-Девы будут знакомиться с девушками в самых неожиданных для себя местах. Например, на почте или в очереди у стоматолога. Холостым  Девам будет казаться, что идеальная женщина где-то  рядом, но всегда  в последний момент ускользает. На самом деле причина частых неудач состоит совсем в другом.  Звезды рекомендуют представителям этого знака Зодиака четко нарисовать образ своей второй половинки и не проводить на любовном фронте заранее обреченных на провал экспериментов. Женатые Девы проведут 2018-й год в полном спокойствии. Перемен будет мало, но возможно, это и к лучшему: плохих событий ожидать не приходится. 

Весы 

Здоровый образ жизни  в 2018-м станет главным  кредо для представителей этого знака Зодиака. Правильное питание, режим,  дыхательная гимнастика – все эти элементы ЗОЖ  многие мужчины-Весы возведут в  культ. Те из них,  кто занимается спортом, даже поставят личный рекорд. Звезды советуют — не перестарайтесь. Иначе забота о здоровье обернется противоположным результатом.  В  остальном 2018-й  будет складываться ровно  и без серьезных встрясок. Для Весов это наилучший вариант развития событий: они любят, чтобы во всем царила гармония. 

Скорпион

Для того, чтобы добиться результата,  мужчины-Скорпионы предпримут невероятные усилия. Иногда будет казаться, что весь мир настроен  против них.  Желтая Собака не любит фальши и  не потерпит, ели Скорпионы прибегнут к не совсем корректным способам достижения своих целей. Год будет  трудным для тех, кто решит идти по чужим головам. В личной жизни все будет складываться удачно.  Жена будет радовать вкусными ужинами, дети — хорошими оценками. Одинокие Скорпионы встретят родственную душу. 

Стрелец 

Некоторые представители этого знака Зодиака всерьез задумаются о собственном бизнесе. Важно  хорошо продумать все риски, иначе не исключен провал на первый взгляд успешного предприятия. В 2018-м мужчинам Стрельцам помогут давние знакомства.  Ими не стоит пренебрегать, даже если неловко обращаться за помощью к людям, с которыми давно  не приходилось общаться.  По настоящему успешным станет первый месяц осени. В сентябре Стрельцы почувствуют, что Рубикон пройден, самое сложное осталось позади.

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Козерог 

Для тех Козерогов, чья работа связана с командировками, первая половина года пройдет на чемоданах. Частые разъезды  в какой-то момент скажутся на общем самочувствии.  Впрочем,  хроническая усталость сменится невероятным эмоциональным подъемом. В мае мужчины-Козероги встретят таинственную незнакомку, которая вскружит им голову. Дальнейшие отношения будут зависеть только от самих Козерогов. Если они захотят связать сyдьбу с новой  избранницей, она не откажет в этом важном решении.

Водолей 

Представителей этого знака Зодиака потянет на приключения. Мужчины-Водолеи вдруг почувствуют, что жизнь проходит мимо, и они упускают все самое интересное.  Мысли материальны — Водолеев в 2018-м году ждут новые впечатления. И не только одиноких представителей этого знака. Женатым Водолеям тоже не придется жаловаться на монотонность бытия. Вместе со своей второй половинкой они проживут год, полный красочных впечатлений. 

Рыбы 

Мужчины-Рыбы в 2018-м приложат максимум усилий, чтобы семья не чувствовала никаких трудностей и невзгод. Многие представители этого знака услышат приятное известие — кто-то в первый раз станет отцом. Дети в наступающем году для Рыб станут главным стимулом к победам. Ради  своих чад Рыбы будут стремиться к профессиональному росту и финансовому благополучию. Удача придет к тем, кто не тратит напрасно ни минутки своего времени. Холостые Рыбы продолжат поиск своей избранницы. Тем, кто не встретит любимую в год Желтой Собаки отчаиваться не стоит. Решающим станет 2019-й год. 




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