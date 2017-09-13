Билеты на ЧМ-2018 по футболу в России поступят в продажу с 14 сентября

Продажа билетов на матчи Чемпионата мира по футболу пройдет в несколько этапов, россияне получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Продажа билетов на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, стартует 14 сентября, сообщается в официальном релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

"Начиная с 12:00 по московскому времени 14 сентября 2017 года болельщики со всего мира также смогут присоединиться к большому футбольному празднику: в это время исключительно на сайте FIFA.com/bilet начнется продажа билетов на Чемпионат мира FIFA 2018", — говорится в сообщении.

© Sputnik/ Nina Zótina Матиас Весино: Россия готова к проведению красивого ЧМ по футболу

По словам генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры, организацией разработана система, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. "На каждом Чемпионате мира FIFA болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств", — сказала она.

Согласно информации ФИФА, реализация билетов будет проходить в несколько этапов, с условиями которых можно ознакомиться на сайте организации.

Напомним, путевки на ЧМ-2018 завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Матчи мирового футбольного первенства пройдут в 11 российских городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Старт турнира намечен на 14 июня, а финал будет сыгран 15 июля.