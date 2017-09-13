Билеты на ЧМ-2018 по футболу в России поступят в продажу с 14 сентября

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Продажа билетов на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, стартует 14 сентября, сообщается в официальном релизе Международной федерации футбола (ФИФА).
"Начиная с 12:00 по московскому времени 14 сентября 2017 года болельщики со всего мира также смогут присоединиться к большому футбольному празднику: в это время исключительно на сайте FIFA.com/bilet начнется продажа билетов на Чемпионат мира FIFA 2018", — говорится в сообщении.
Согласно информации ФИФА, реализация билетов будет проходить в несколько этапов, с условиями которых можно ознакомиться на сайте организации.
Напомним, путевки на ЧМ-2018 завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.
Матчи мирового футбольного первенства пройдут в 11 российских городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Старт турнира намечен на 14 июня, а финал будет сыгран 15 июля.