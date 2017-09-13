21:30 13 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Кубок ЧМ-2018 по футболу представили в Красноярске

Билеты на ЧМ-2018 по футболу в России поступят в продажу с 14 сентября

© Sputnik. Александр Паниотов
Спорт
Получить короткую ссылку
12610

Продажа билетов на матчи Чемпионата мира по футболу пройдет в несколько этапов, россияне получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Продажа билетов на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, стартует 14 сентября, сообщается в официальном релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

"Начиная с 12:00 по московскому времени 14 сентября 2017 года болельщики со всего мира также смогут присоединиться к большому футбольному празднику: в это время исключительно на сайте FIFA.com/bilet начнется продажа билетов на Чемпионат мира FIFA 2018", — говорится в сообщении.

Футбол
© Sputnik/ Nina Zótina
Матиас Весино: Россия готова к проведению красивого ЧМ по футболу
По словам генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры, организацией разработана система, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. "На каждом Чемпионате мира FIFA болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств", — сказала она.

Согласно информации ФИФА, реализация билетов будет проходить в несколько этапов, с условиями которых можно ознакомиться на сайте организации.

Напомним, путевки на ЧМ-2018 завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия. 

Матчи мирового футбольного первенства пройдут в 11 российских городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. Старт турнира намечен на 14 июня, а финал будет сыгран 15 июля. 

По теме

Комиссия ФИФА доказала право России принять ЧМ по футболу в 2018 году
Обозреватель о Кубке конфедераций: репетиция ЧМ-2018 пока идет удачно
Арену "Лужники" реконструируют к ЧМ по футболу 2018 года. Видео с коптера



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

  • Человек за компьютером, архивное фото
    Цифровой Казахстан

    Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.

  • Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи
    Движимое имущество

    Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.

  • Строительство БелАЭС
    Период полураспада

    Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.

  • Задержание представителей антифашистских организаций
    Антифашистский фронт

    Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.

  • Социальная сеть Фейсбук, архивное фото
    Тень Победы

    Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Никакой евроинтеграции!

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.

  • Зал ожидания в аэропорту, архивное фото
    Прерванный полет

    Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.

  • Несанкционированные свалки на берегах Чарвакского водохранилища
    Мусорные горы

    Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.

  • Скриншот комедийного видео про Трампа и Путина
    Политическая комедия

    В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Необычные фобии
Самые необычные человеческие фобии

Соцсети

Sputnikabkhazia