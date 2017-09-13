WADA прекратило расследование против 95 российских атлетов

Информация, которая содержится в докладе Макларена, во многих случаях является недостоверной и неполной, заявили в ОКР.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закрыло дела против 97 российских атлетов, чьи фамилии фигурировали в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, сообщает The New York Times.

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Макларен опубликовал две части своего доклада о применении допинга российскими атлетами в прошлом году. По его утверждению, более тысячи спортсменов из России были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, в документе Макларен заявлял о государственной системе, которая покрывала "нечистых" атлетов. Эти данные стали основанием для создания спецкомиссий МОК, которые должны представить итоги своей работы в ближайшее время.

На сегодняшний момент, по информации гендиректора WADA Оливье Ниггли, проверены 96 случаев, в 95 из которых WADA не нашло убедительных доказательств нарушения российскими спортсменами антидопинговых правил.

"Имеющихся доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что эти 95 спортсменов нарушили антидопинговые правила", — заявил Ниггли во внутреннем письме организации, которое оказалось в распоряжении The New York Times.

Вместе с тем имена атлетов и виды спорта не раскрываются.

Комментируя заявление Ниггли, вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратил внимание, что информация в докладе Макларена является неполной, а в некоторых моментах даже недостоверной.

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"Это как раз и служит причиной таких решений, как сегодня. И, по состоянию на 6 сентября 2017 года, из упомянутых в докладе Макларена 1000 российских спортсменов ни один не был признан виновным и не был дисквалифицирован на основе представленной информации, а прошел уже год. Наверное, это показатель", — сказал Поздняков, слова которого приводит агентство "Р-Спорт".

По его словам, в ОКР спокойно восприняли информацию о прекращении расследования в отношении части российских спортсменов. Поздняков пояснил, что это спокойствие вызвано долгой работой комитета по каждому случаю.

Накануне в пресс-центре Sputnik глава Национального антидопингового агентства (НАДА) Беларуси Денис Мужжухин заявил, что отношения WADA и России в последнее время сильно политизированы. Страдает из-за этого весь регион — так, от Польши и до Китая сейчас нет ни одной лаборатории для антидопинговых исследований, а сама WADA "в глухой обороне".