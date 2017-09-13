Сошедшие с неба: чемпионат парашютистов в Сухуме

Sputnik, Амра Амичба.
Острая пятка победителей
"Белорусы где? Становитесь в строй. Казахи, вы летите в четвертой группе", — организаторы чемпионата наводят среди парашютистов порядок без особых церемоний. Раннее утро на взлетной полосе Международного аэропорта имени Ардзинба выдалось очень многолюдным.
Около полусотни парашютистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана приехали принять участие в соревновании ветеранов парашютного спорта. Среди них и молодежная сборная России, самой юной участнице, студентке первого курса Московского авиационного института Владе Кривенко, 17 лет.
"Свой самый первый полет я совершила в тандеме, когда мне было пять лет. Самостоятельно в 11 лет прыгнула", — перечисляет пункты своей "небесной биографии" Влада.
У нее на счету уже 950 прыжков. А пример она взяла со своей мамы, тоже парашютистки, которая, кстати, прыгнула с парашютом, когда была на шестом месяце беременности.
Администратор отеля из белорусского Бобруйска Светлана Окунева на чемпионате совершила свой 1905 прыжок.
"Я работаю день через три. Очень удобно. Остается время для парашютного спорта. У меня каждая работа была заточена на это, чтобы оставалось побольше свободного времени. И мужа дождалась, который понимает мое увлечение, правда, сам не прыгает с парашютом, потому что "отмороженным" в семье должен быть один", — улыбается Светлана.
Прыгали поочередно четыре группы. Высота 1 100 метров. С этой высоты надо было угодить в центр мата, уложенного на аэродроме. Счет шел на сантиметры.
"Я не доволен своим приземлением, от центра мата отклонился на 3 сантиметра. Ветер дует, не рассчитал, — признался Марат Санаев из Томской области. – За чемпионат еще четыре прыжка, надеюсь, улучшу свой результат".
Главное в прыжке с парашютом, чтобы обувь была закрытой, без крючков, без каблуков, объясняют участники. При этом если прыгают на точность приземления, кроссовки должны иметь "острую" пятку. Некоторые не захватили с собой спецобувь, но выкручивались весьма любопытным образом. Надевали на ногу, которая первой касается земли, позаимствованный "правильный" кроссовок, а на левой оставляли какой был.
Ветеран парашютного спорта Александр Галин возраст свой назвать отказался, но торжественно сообщил, что первый прыжок сделал в 19 лет, а занимается этим уже 43 года. Теперь несложно вычислить. У него за плечами аж 8 700 прыжков.
"Прыжок – он всегда разный. Я веду тетрадь результатов и ошибок. Анализ ведет к совершенству", — подчеркнул 62-летний спортсмен.
Прыгнуть со смыслом
Очень эмоциональный вид спорта, но некоторые участники норовили внести и свою "изюминку" в выступление. Прыжок с абхазским и российским флагом совершил 57-летний фельдшер-спасатель из Оренбурга Олег Баранов, по его словам, в ознаменование дружбы двух народов. В его случае это носит не только государственный, но и личный характер.
"У меня здесь живет сослуживец Рафик Сеферян, служили с ним в Куйбышеве. Он-то и позвал меня в Абхазию", — объяснил Олег.
Сразу после прыжка спортсмены приступают к сборке парашюта, и в этом деле нужна сноровка.
"Правила надо соблюсти. Видите стропы? Они не должны пересекаться. Вроде кажутся в беспорядке. А берут тряпочки парашюта и укладывают в маленькую камеру. Есть еще запасной парашют. В аварийной ситуации на высоте не менее 600 метров принимаешь решение об отсоединении от основного, и главное, чтобы стропы не запутались. Знаете, какая любимая песня у парашютистов?— "Узелок завяжется, узелок развяжется". Основной от запасного отцепляется, чтобы не запутались стропы. Прежде чем открыть запасной, надо убедиться, что главный ушел", — проводит краткий ликбез Олег Баранов.
Двадцатилетний Тимур Хамитов из Башкортостана собрал парашют за две минуты. Он шестой год занимается и совершил уже 1013 прыжков.
"Сначала думал, просто попробую. На спор с одноклассником прыгнул в тандеме, потом захотелось прыгнуть самому. Через некоторое время настолько втянулся, что уже не мыслю жизни без этого", — отметил участник молодежной сборной России.
XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, продлится в Сухуме до 17 сентября.