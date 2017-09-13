Сошедшие с неба: чемпионат парашютистов в Сухуме

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, проходит с 13 по 17 сентября в Сухуме. Свидетелем первых прыжков стала корреспондент Sputnik Абхазия Амра Амичба.

Sputnik, Амра Амичба.

Острая пятка победителей

"Белорусы где? Становитесь в строй. Казахи, вы летите в четвертой группе", — организаторы чемпионата наводят среди парашютистов порядок без особых церемоний. Раннее утро на взлетной полосе Международного аэропорта имени Ардзинба выдалось очень многолюдным.

Около полусотни парашютистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана приехали принять участие в соревновании ветеранов парашютного спорта. Среди них и молодежная сборная России, самой юной участнице, студентке первого курса Московского авиационного института Владе Кривенко, 17 лет.

"Свой самый первый полет я совершила в тандеме, когда мне было пять лет. Самостоятельно в 11 лет прыгнула", — перечисляет пункты своей "небесной биографии" Влада.

У нее на счету уже 950 прыжков. А пример она взяла со своей мамы, тоже парашютистки, которая, кстати, прыгнула с парашютом, когда была на шестом месяце беременности.

© Sputnik / Илона Хварцкия XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш

Администратор отеля из белорусского Бобруйска Светлана Окунева на чемпионате совершила свой 1905 прыжок.

"Я работаю день через три. Очень удобно. Остается время для парашютного спорта. У меня каждая работа была заточена на это, чтобы оставалось побольше свободного времени. И мужа дождалась, который понимает мое увлечение, правда, сам не прыгает с парашютом, потому что "отмороженным" в семье должен быть один", — улыбается Светлана.

Прыгали поочередно четыре группы. Высота 1 100 метров. С этой высоты надо было угодить в центр мата, уложенного на аэродроме. Счет шел на сантиметры.

"Я не доволен своим приземлением, от центра мата отклонился на 3 сантиметра. Ветер дует, не рассчитал, — признался Марат Санаев из Томской области. – За чемпионат еще четыре прыжка, надеюсь, улучшу свой результат".

Главное в прыжке с парашютом, чтобы обувь была закрытой, без крючков, без каблуков, объясняют участники. При этом если прыгают на точность приземления, кроссовки должны иметь "острую" пятку. Некоторые не захватили с собой спецобувь, но выкручивались весьма любопытным образом. Надевали на ногу, которая первой касается земли, позаимствованный "правильный" кроссовок, а на левой оставляли какой был.

© Sputnik / Илона Хварцкия XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш

Ветеран парашютного спорта Александр Галин возраст свой назвать отказался, но торжественно сообщил, что первый прыжок сделал в 19 лет, а занимается этим уже 43 года. Теперь несложно вычислить. У него за плечами аж 8 700 прыжков.

"Прыжок – он всегда разный. Я веду тетрадь результатов и ошибок. Анализ ведет к совершенству", — подчеркнул 62-летний спортсмен.

© Sputnik / Илона Хварцкия XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш

Прыгнуть со смыслом

Очень эмоциональный вид спорта, но некоторые участники норовили внести и свою "изюминку" в выступление. Прыжок с абхазским и российским флагом совершил 57-летний фельдшер-спасатель из Оренбурга Олег Баранов, по его словам, в ознаменование дружбы двух народов. В его случае это носит не только государственный, но и личный характер.

"У меня здесь живет сослуживец Рафик Сеферян, служили с ним в Куйбышеве. Он-то и позвал меня в Абхазию", — объяснил Олег.

© Sputnik / Илона Хварцкия XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш

Сразу после прыжка спортсмены приступают к сборке парашюта, и в этом деле нужна сноровка.

"Правила надо соблюсти. Видите стропы? Они не должны пересекаться. Вроде кажутся в беспорядке. А берут тряпочки парашюта и укладывают в маленькую камеру. Есть еще запасной парашют. В аварийной ситуации на высоте не менее 600 метров принимаешь решение об отсоединении от основного, и главное, чтобы стропы не запутались. Знаете, какая любимая песня у парашютистов?— "Узелок завяжется, узелок развяжется". Основной от запасного отцепляется, чтобы не запутались стропы. Прежде чем открыть запасной, надо убедиться, что главный ушел", — проводит краткий ликбез Олег Баранов.

© Sputnik. Константин Грецов XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш

Двадцатилетний Тимур Хамитов из Башкортостана собрал парашют за две минуты. Он шестой год занимается и совершил уже 1013 прыжков.

"Сначала думал, просто попробую. На спор с одноклассником прыгнул в тандеме, потом захотелось прыгнуть самому. Через некоторое время настолько втянулся, что уже не мыслю жизни без этого", — отметил участник молодежной сборной России.

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, продлится в Сухуме до 17 сентября.