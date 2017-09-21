СМИ предрекают смерть каталонскому футболу

Согласно законодательству Испании, в чемпионате по футболу могут участвовать только испанские команды. Исключение составляют лишь клубы из Андорры.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. По словам президента Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьера Тебас (Javier Tebas), каталонские клубы не смогут выступать в чемпионате Испании, сообщает Sputnik Mundo.

"У руководства независимой Каталонии будет единственный выход из этой ситуации – добиться реформирования испанского спортивного законодательства", — сказал в интервью Radio Sputnik Висенте Корраль (Vicente Corral), футбольный эксперт из Мадрида.

Однако шансы на успех – минимальные.

"Чтобы для каталонских клубов было сделано исключение, необходимо одобрение испанского Парламента. И я очень сомневаюсь, что депутаты пойдут навстречу сепаратистам", — отметил Хавьер Тебас.

Против Каталонии играет и устав Королевской испанской футбольной федерации. Согласно документу, в чемпионате Испании могут участвовать только те клубы, которые входят в состав футбольных федераций испанских автономий. Кроме того, эти федерации должны быть аккредитованы Королевской испанской футбольной федерацией.

"В случае отделения Каталонии, эти требования становятся невыполнимыми", — подчеркивает испанское издание La Voz de Galicia.

Каталонским клубам также не стоит рассчитывать, что они смогут выступать под эгидой УЕФА, отмечает, в свою очередь, испанский спортивный журналист Рамон Фуэнтес (Ramon Fuentes). Он объясняет, что, согласно правилам организации, подобная схема возможна лишь для команд из стран, независимость которых признана ООН.

Вход в FIFA им также "заказан", добавляет Рамон Фуэнтес, ссылаясь на устав этой футбольной организации.

По этой причине, многие отнеслись с непониманием к только что вышедшему официальному заявлению "Барселоны", в котором клуб открыто высказывается за проведение референдума о независимости Каталонии, назначенного на 1 октября.

"Мы осуждает любые действия, направленные на то, чтобы помешать каталонцам реализовать свое право на свободу мнения и свободу выбора", — говорится в документе.

По мнению некоторых экспертов, этим заявлением "Барселона" сама подписала себе "смертный приговор". Однако хватает и тех, кто с этим не согласен.

"Барса – это очень серьезный клуб, с большой историей и серьезными связями. Я не верю, что он обречен на печальное будущее в случае независимости Каталонии", — сказал в интервью Radio Sputnik баскский спортивный журналист Иньиго Гоньи Иради (Iñigo Goñi Iradi).

По его словам, неучастие "Барселоны" в чемпионате Испании нанесет удар, прежде всего, по престижу этого соревнования, которое "потеряет интригу, зрелищность и накал страстей".

"На мой взгляд, Испании выгоднее договариваться с каталонским спортом, а не выстраивать барьеры. В противном случае, главным пострадавшим окажется именно Испания", — заявил журналист.

REUTERS/Albert Gea В Испании задержали 12 человек за подготовку референдума в Каталонии

В этом смысле, он подчеркнул, что Каталония сильна не только в футболе, но и в других дисциплинах. В частности, речь идет о хоккее на траве, роллеркее, водном поло или гандболе.

Это хорошо понимают и в Каталонии. Глава Союза Спортивных Федераций этой автономии Герард Эстева (Gerard Esteva) на днях вновь заявил о преимуществах выхода их состава Испании.

"По нашим подсчетам, годовой доход каталонских спортивных федераций увеличится на 93 миллиона евро в случае нашей независимости", — сказал Герард Эстева, который, кроме того, возглавляет местный Олимпийский Комитет.

Эта организация также официально присоединилась к кампании за отделение от Испании.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.