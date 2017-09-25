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Футбольный мяч

Почти чемпион: ФК "Гагра" и "Афон" сыграли вничью

© Sputnik.
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Темы:
Спортивная Абхазия (159)
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Центральный матч заключительного 18 тура 24 Чемпионата Абхазии по футболу завершился в Гагре в понедельник 25 сентября.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадри Есиава. ФК "Гагра" и ФК "Афон" сыграли вничью в 18 туре Чемпиона Абхазии в Гагре в понедельник 25 сентября, что вывело гагрскую команду на первое место в турнирной таблице, но праздновать еще рано, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

"Футбольные клубы "Афон" и "Гагра" сыграли сегодня вничью. Они получили по одному очку, и в результате, у гагрской команды 44 очка, а у афонской – 43. Но точно озвучивать победителя пока рано, так как впереди еще отложенный матч между "Афоном" и аутсайдером чемпионата галским "Самурзаканом", — поделился результатами тура Кварацхелия. 

По словам президента Федерации по футболу, если ФК "Афон" обыграет "Самурзакан", то он опередит "Гагру" по очкам и станет чемпионом. 

Первый тайм встречи ФК "Афон" и "Гагры" был сумбурным, сказал Кварацхелия и добавил, что обе команды проводили атакующую игру. 

"Во втором тайме игроки больше раскрылись. "Афон" открыл счет, а Гагра буквально за десять минут до конца матча забила пенальти. Концовка была напряженной, но матч так и закончился со счетом 1:1", — рассказал Джума Кварацхелия.

Он добавил, что в ходе всей встречи обе команды играли стабильно уверенно, но гагрцы могли бы быть настойчивее, так как им нужна была победа. Подводя итоги матча, президент  Федерации футбола Абхазии выделил полузащитника ФК "Афон" Владимира Аргун. 


Темы:
Спортивная Абхазия (159)



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