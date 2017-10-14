Парад-карнавал в честь старта ВФМС 2017 пройдет в Москве

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Карнавальное шествие пройдет 14 октября в Москве. Оно послужит стартом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В массовом шествии примут участие более 35 000 российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты. Участники парада проследуют по маршруту протяженностью 8 километров от площади Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники".
Откроет колонну группа официальных делегаций стран-участниц XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Далее пройдет группа участников шествия, которая представит реконструкцию парада Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 и 1985 годов.
- Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества© Sputnik. Виталий Белоусов
- Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества© Sputnik. Илья Питалев
- Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества© Sputnik. Алексей Филиппов
- Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества© Sputnik. Алексей Филиппов
- Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества© Sputnik. Рамиль Ситдиков
- Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества© Sputnik. Виталий Белоусов
- Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества© Sputnik. Илья Питалев
Среди мировых карнавалов будут представлены Венецианский (Италия), Кельнский (Германия), Китайский и Бразильский карнавалы, Голландский фестиваль тюльпанов (Нидерланды), праздники Цветения сакуры (Япония), Холи (Индия) и Марди гра (Новый Орлеан, США). Замкнет колонну оркестр из России.
14 октября Колонна делегатов ВФМС 2017 пройдет от площади Васильевского спуска по набережным Москва-реки до Южного спортивного ядра в Лужниках.
Кульминацией шествия станет грандиозный концерт телеканала "Музыка Первого" на финальной точке шествия — в ОК "Лужники", который можно будет увидеть в прямом эфире на весь мир!
В период с 21:00 до 21:15 специально для гостей мероприятия на Лужнецкой набережной в небо запустят праздничный салют.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.
Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Официальный сайт фестиваля: www.russia2017.com