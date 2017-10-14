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Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества

Парад-карнавал в честь старта ВФМС 2017 пройдет в Москве

© Sputnik. Илья Питалев
Спорт
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35000 студентов и 450 делегатов со всего мира примут участие в параде-карнавале в центре Москвы в честь старта ВФМС 2017.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Карнавальное шествие пройдет 14 октября в Москве. Оно послужит стартом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В массовом шествии примут участие более 35 000 российских студентов и 450 делегатов со всех уголков планеты. Участники парада проследуют по маршруту протяженностью 8 километров от площади Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники".

Откроет колонну группа официальных делегаций стран-участниц XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Далее пройдет группа участников шествия, которая представит реконструкцию парада Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 и 1985 годов.

  • Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    © Sputnik. Виталий Белоусов
  • Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    © Sputnik. Илья Питалев
  • Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    © Sputnik. Рамиль Ситдиков
  • Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    © Sputnik. Виталий Белоусов
  • Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества
    © Sputnik. Илья Питалев
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© Sputnik. Виталий Белоусов
Карнавальное шествие в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества

Среди мировых карнавалов будут представлены Венецианский (Италия), Кельнский (Германия), Китайский и Бразильский карнавалы, Голландский фестиваль тюльпанов (Нидерланды), праздники Цветения сакуры (Япония), Холи (Индия) и Марди гра (Новый Орлеан, США). Замкнет колонну оркестр из России.

14 октября Колонна делегатов ВФМС 2017 пройдет от площади Васильевского спуска по набережным Москва-реки до Южного спортивного ядра в Лужниках. 

Кульминацией шествия станет грандиозный концерт телеканала "Музыка Первого" на финальной точке шествия — в ОК "Лужники", который можно будет увидеть в прямом эфире на весь мир!

В период с 21:00 до 21:15 специально для гостей мероприятия на Лужнецкой набережной в небо запустят праздничный салют. 

Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
Sputnik
Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.  Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.  

Официальный сайт фестиваля: www.russia2017.com




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