Богдан Багателия занял первое место на Первенстве России

Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет проходило в городе Чехов Московской области с 18 по 21 октября.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Амра Амичба. В весовой категории 69 килограммов первое место в Первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет занял Богдан Багателия. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил первый тренер спортсмена по вольной борьбе Тимур Джопуа.

"Пять встреч провел, в каждой победил и занял первое место. В полуфинале он победил чемпиона Европы, победителя Первенства Европы", — с гордостью подчеркнул первый тренер.

Тимур Джопуа рассказал, что 15 юных спортсменов тренируются в спортивной школе клуба ЦСКА.

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"Это школа, где Денис наш Царгуш тренировался. Все наши ребята там тренируются. Девять из них выступили на Первенстве России по вольной борьбе", — заметил Джопуа.

В весовой категории 63 килограмма третье место занял еще один абхазский вольник Марат Кокоскерия, его первым тренером в Абхазии был Даут Лазба.

"Марат проиграл одну встречу и четыре выиграл. Тоже достаточно хороший результат. Выступая первый раз на Первенстве России, занял призовое место, вошел в тройку", — отметил Тимур Джопуа.

Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет проходило в городе Чехов Московской области с 18 по 21 октября.