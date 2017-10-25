Сборная Абхазии по домино выступит на Чемпионате мира в Нидерландах

Чемпионат мира по домино проходит в городе Виллемстад на острове Кюрасао в Нидерландах с 22 по 29 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Амра Амичба. Сборная Абхазии по домино представлена на чемпионате пятью спортсменами. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил из Виллемстада участник сборной Абхазии по домино Алмас Габуния.

Абхазию представляют Аслан Бганба, Рудольф Лолуа, Темур Лакербая, Юра Еник и Алмас Габуния.

© Sputnik. Михаил Мокрушин Сборная Абхазии по домино примет участие в чемпионате мира в США

"С завтрашнего дня начинается турнир. С 22 числа были заезды участников. 23 и 24 прошла ассамблея президентов, на которой выбрали нового президента Международной федерации домино. Им стал американец Мануэль Окендо", — сказал Габуния.

Вечером 25 октября пройдет открытие чемпионата, а с 26 числа три дня будут проходить игры.

"Я думаю, наша сборная выступит достойно. Сделаем все возможное, чтобы войти в десятку", — пообещал спортсмен.

Чемпионат мира по домино, в котором зарегистрировалось более 500 участников, проходит в городе Виллемстад на острове Кюрасао в Нидерландах с 22 по 29 октября. Предыдущее мировое первенство проходило в 2016 году в США в штате Орландо.