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Стало известно, каким будет паспорт болельщика на ЧМ-2018 по футболу

© Sputnik. Игорь Зарембо
Спорт
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Для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года всем зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика, сообщает Минкомсвязи РФ.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik.  Чтобы попасть на матчи Чемпионат мира по футболу, фанаты должны будут обзавестись паспортами болельщика. Как сообщили журналистам в четверг Минкомсвязи России, Паспорт болельщика (FAN ID) является обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей ЧМ-2018, который пройдет в России в 2018 году.

Центр выдачи паспорта болельщика
Как получить Паспорт болельщика на ЧМ 2018

Документ представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также с фотографией ее обладателя. Ранее система FAN ID работала при допуске на стадионы на матчах Кубка конфедераций-2017.

"Для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир", — заявил замдиректора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков, слова которого приводятся в релизе министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Новый паспорт болельщика, который будет применяться в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
CC BY 3.0 / Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation / Fan ID. New design
Новый паспорт болельщика, который будет применяться в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Паспорт болельщика вместе с билетом на матч дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. Иностранным гражданам FAN ID дает право безвизового пребывания на территории России в период, начинающийся за 10 дней до старта ЧМ-2018 и завершающийся через 10 дней после финального матча.




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