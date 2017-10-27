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Сборная Испании по футболу

Испанская сборная разместится в Краснодаре во время ЧМ-2018 по футболу

© AFP/ Ander GILLENEA
Спорт
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Сборная Испании из 67 предоставленных ФИФА мест базирования предпочла Краснодар для тренировок во время Чемпионата мира 2018 года.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Во время Чемпионата мира-2018 по футболу в России сборная Испании будет жить и тренироваться на базе академии "Краснодар",  расположенной в Краснодаре, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Marca.

Место базирования испанской сборной было определено командой помощников главного тренера Хулена Лопетеги, которые с 22 по 26 октября совершили визит в Россию. У рабочей поездки было две цели — подготовка к товарищескому матчу со сборной России 14 ноября и окончательный выбор базы.

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Представители сборной Испании искали вариант с тренировочным лагерем вместе со своим стадионом и в черте города. Таким требованиям отвечали 15 из 67 предоставленных ФИФА мест базирования, шесть из которых были в Москве и в Подмосковье. В итоге члены тренерского штаба сошлись во мнении, что лучшим вариантом является академия "Краснодар", так как в Москве слишком большой траффик.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.




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