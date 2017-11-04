Юные футболисты из Сухума выиграли серебро на турнире в Сочи

Футбольный турнир среди детских команд имени Андрея Канчельскиса проходил с 27 октября по 1 ноября в Сочи.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольная команда детско-юношеской спортивной школы №1 заняла второе место на турнире имени Андрея Канчельскиса в Сочи, рассказала Sputnik директор ДЮСШ №1 города Сухум Татьяна Эмухвари.

"Мы отправили команду 2008 года рождения, это новый турнир, там собрались очень сильные команды из Москвы, Балашихи, Сочи", — добавила она

Юные абхазские футболисты проявили недетский напор и сумели показать хороший результат, отмечает Эмухвари.

"Они очень порадовали, они у нас уже занимаются футболом третий год, результаты обучения дают свои плоды, что очень приятно", — говорит она.

Соперники абхазских футболистов были очень серьезные, поэтому они настраивались на каждую игру должным образом, сказала она.

"Это очень дисциплинированная команда, футболисты слушаются тренера, его указания на игру. Я хочу поблагодарить родителей, которые поддерживают детей, они поехали с командой на турнир", — подчеркнула Эмухвари.

На турнире после каждой игры выделялся лучший игрок, и лучшим футболистам вручались грамоты, рассказывает Эмухвари. В абхазской команде отличились пять футболистов, а Никита Мишелия признан лучшим нападающим турнира.