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Сборная России по футболу выступит в новой форме на ЧМ-2018 года

© Sputnik. Илья Питалев
Спорт
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Жеребьевка группового турнира чемпионата мира-2018 пройдет в Москве 1 декабря.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Представлена домашняя форма сборной России по футболу на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на на официальную страницу команды в микроблоге в Twitter.

На странице размещены фотографии игроков сборной России в новой форме — красных футболках с белыми полосами и вставками.

"Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу", — говорится в сообщении.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут 14 июня — 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске.

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