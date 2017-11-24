"Сухой лист" абхазского футбола: Роман Хагба о выступлениях за "Динамо"

Бадрак Авидзба, Sputnik

Имя Романа Хагба знакомо всем любителям абхазского футбола, молодое поколение слышало о его выдающихся игровых качествах, а люди старшего поколения болели за команды, цвета которых он защищал.

Мастер "сухого листа"

Помимо других своих умений на футбольном поле, Роман Хагба отличался ударами со штрафных и угловых. Закрученные удары футболиста, получившие в футболе название "сухой лист", часто делали вратарей соперников бессильными. А закрутить мяч в ворота с углового удара считается высшим проявлением мастерства. Именно такой гол забил Роман Хагба в игре с московским "Локомотивом" в 1990 году, когда абхазская команда победила со счетом 2:1.

© Фото: Официальный сайт футбольного клуба "ДИНАМО" Сухум Роман Хагба в игре

Сам Роман Хагба скромно говорит, что "сухой лист" выполняли многие футболисты до него и после. "Такие мячи забивал в Первой и во Второй лиге, правда, я не помню, сколько таких мячей было в карьере. До меня такие мячи забивали такие мастера футбола, как Валерий Лобановский, Леонид Буряк", — рассказал он.

Для того чтобы, к примеру, забить гол с углового, необходимо много и упорно тренироваться, без этого такие голы сами по себе не придут, говорит футболист.

Из "Рицы" в "Динамо"

В столичную команду Роман Хагба перешел из футбольного клуба "Рица" Гудаута в 1983 году. "Динамо" выступал во Второй лиге Чемпионата СССР. За два года выступления в команде Роман Хагба не раз поражал ворота соперников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский футбольный турнир к 90-летию "Динамо" состоялся в Сухуме

"Меня взяли в "Динамо" из "Рицы", тогда команда была очень сильная, в клубе играли такие футболисты, как Беслан Нанба, Даур Ахвледиани, Юрий Логуа, Андрей Чекунов", — вспоминает Хагба.

Прекрасное выступление за "Динамо" и его бомбардирские качества оценили в футбольном клубе "Торпедо" из Кутаиси. В 1985 году Роман Хагба переходит в эту команду, которая выступала в Высшей лиге Чемпионата СССР. Уже в 1987 году Хагба начал выступать за команду "Динамо" Тбилиси, а через год его пригласили в харьковский "Металлист". В составе этого клуба он стал обладателем Кубка СССР.

Возвращение

Расставание с "Динамо" Сухум для Романа Хагба было временным, в 1989 году он вернулся в клуб. Перед коллективом стояла очень амбициозная задача — выйти в Высшую лигу Чемпионата СССР.

"У меня в памяти осталось много ярких моментов выступления за "Динамо", среди них матчи за Кубок СССР, когда мы обыграли "Спартак" из Орджоникидзе, затем минское "Динамо". Мы дошли до 1/8 финала, но на этой стадии мы встречались с харьковским "Металлистом", они смогли нас обыграть", — рассказал Хагба.

С 1992 года ФК "Динамо" получил право на участие в Высшей лиге Чемпионата СССР. Немалая заслуга в этом и Романа Хагба, он был отличным распаковщиком, именно с его удобных передач партнеры по команде забивали немало мячей.

© Фото: из архива Георгия Чалигава Чалигава: опытные игроки помогали адаптироваться в "Динамо" Сухум

Однако сыграть в родной команде в Высшей лиге ему не удалось. Развал СССР привел к развалу и чемпионата. Многие игроки сухумского "Динамо" разошлись по другим командам.

"Мы футболисты, и были далеки от политики, очень переживали, потому что не могли участвовать в Высшей лиге", — вспомнил он.

После расформирования "Динамо" в 1992 году Роман Хагба перешел в футбольный клуб "Жемчужина" из Сочи, которая выступала уже в Чемпионате России. В этой команде он провел два года и в 1994году, подписав контракт с клубом "Малака", уехал в Малайзию. В 1996 году Роман Хагба завершил карьеру футболиста.

В разные годы в "Динамо" Сухум играли такие известные футболисты, как Георгий Грамматикопуло, Никита Симонян, Ахрик Цвейба, Даур Ахвледиани, Сергей Овчинников, Джемал Губаз, Геннадий Бондаренко, братья Беслан и Руслан Аджинджал.

В октябре 2009 года ФК "Динамо" был вновь воссоздан и стал продолжателем традиций сухумской футбольной команды "Динамо", образованной 90 лет назад.