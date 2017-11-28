Матч открытия ЧЕ-2020 года может быть проведен в Санкт-Петербурге

В швейцарском Ньоне на встрече исполкома УЕФа будет выбран город, в котором пройдет открывающий матч чемпионата Европы по футболу 2020.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. За право провести матч, открывающий чемпионат Европы по футболу 2020, будут бороться Санкт-Петербург, Амстердам, Брюссель, Глазго и Рим. Место проведения матча определится 7 декабря на исполкоме УЕФА, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт УЕФА.

Исполком УЕФА состоится в швейцарском Ньоне.

В январе президент УЕФА Александер Чеферин и глава Российского футбольного союза (РФС) вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко презентовали логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина матчей Евро-2020.

Помимо выборов города, который примет матч открытия Евро-2020, на повестку исполкома УЕФА вынесен вопрос о подтверждении или замене Брюсселя в качестве города, принимающего матчи турнира, а также формат жеребьевки и процедура составления календаря Лиги наций в сезоне-2018/19 и утверждение хозяев финального этапа Кубка УЕФА по мини-футболу сезона-2017/18.

Ранее появилась информация, что Брюссель может лишиться права проведения матчей турнира из-за задержек строительства стадиона, место бельгийского города могут занять Кардифф (Уэльс) или Стокгольм (Швеция).

Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге, Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).