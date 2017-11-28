Сезон игры Месси обойдется "Барселоне" в 42 миллиона евро

Месси за каждый сезон получит 30 миллионов евро в качестве зарплаты и 12 миллионов в виде бонуса за подписание нового соглашения, общая сумма которого составляет 50 миллионов.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Аргентинский нападающий Лионель Месси, нападающий аргентинской сборной, будет зарабатывать 42 миллиона евро за сезон в рамках нового контракта с испанским футбольным клубом "Барселона", сообщает РИА Новости со ссылкой на El Mundo.

© Sputnik. Антон Денисов Месси продлил контракт с "Барселоной"

В субботу "Барселона" объявила, что 30-летний Месси продлил контракт с клубом до конца сезона-2020/21, сумма прописанных в соглашении отступных составляет 700 миллионов евро.

Как сообщает Marca, Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. После него в этом списке идут: Карлос Тевес ("Шанхай Шэньхуа", 38 млн евро за сезон), Неймар ("Пари Сен-Жермен", 36 млн), Криштиану Роналду ("Реал", 34 млн), Оскар ("Шанхай СИПГ", 24 млн), Гарет Бейл ("Реал", 23 млн), Эсекьель Лавесси ("Хэбэй Чайна Фортун", 22 млн), Халк ("Шанхай СИПГ", 20 млн), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 17 млн), Грациано Пелле ("Шаньдун Лунэн", 15 млн).