Охота на сильнейших: спортсменов из РФ пытаются не допустить к Олимпиаде

Алексей Стефанов, Sputnik

"Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) Григорий Родченков вводит общественность в заблуждение, и выдает медальный прогноз сборной России на Сочи-2014 за список допинговых нарушителей, — заявила на пресс-конференции, посвященной ситуации с отстранением российских спортсменов комиссией МОК, президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

© Sputnik. Григорий Сысоев Опубликованы выдержки из личных дневников информатора WADA Родченкова

Она рассказала, что медальный прогноз сборной России перед Сочи-2014 был разработан канадской компанией по заказу Олимпийского комитета России задолго до Олимпийских игр. Именно эта команда перед домашними играми 2010 года в Ванкувере составила подобную программу для национальной сборной, благодаря чему канадцам удалось выставить на Олимпийские игры-2010 сильнейших спортсменов страны.

"Каждая страна перед Играми делает такие списки, чтобы понять, кто из спортсменов может завоевать медали. Канадцы помогали и нам понять, кто может достичь высоких результатов. Я встречалась с этими специалистами, которым рассказывала о том, чего ждать от того или иного спортсмена. И вот если сейчас проанализировать список "Дюшес", то он как раз совпадает со списком потенциальных медалистов", — отметила Вяльбе.

Именно "Дюшес-лист", который передал главному охотнику за российскими спортсменами — канадскому профессору Ричарду Макларену бежавший в США бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), Григорий Родченков, и стал основанием для начала преследования медалистов Олимпиады в Сочи. С подачи Родченкова спортсменов из этого списка обвинили в использовании специального коктейля, состоящего из смеси анаболиков и элитного алкоголя. В других случаях подозрения строились на неких царапинах, которые эксперты рассмотрели на пробирках с допинг-пробами российских медалистов и пришли к выводу, что пробирки вскрывались. Хотя доказать это до сих пор также не смогли.

"На сегодняшний день мы обеспокоены комиссией МОК, которая принимает все эти решения, будто это спланированная акция, чтобы наши спортсмены не были допущены до Олимпийских игр. Наши слушания были уже после лыжников. Мы не были удивлены тому, что происходило на слушании, оказались готовы к таким же решениям. Было видно, что они уже заранее спланировали вынесение этих решений, хотя у всех спортсменов разные случаи. У некоторых даже не было никаких царапин на пробирках, единственное – все находились в списке "Дюшес". Все проходило по одному и тому же сценарию, а наши доводы не были выслушаны и приняты во внимание. Мы будем обращаться в CAS (спортивный арбитражный суд — ред.)", — заявил глава Федерации бобслея России, олимпийский чемпион Александр Зубков.

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На днях МОК обвинил и его в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, обязал вернуть две золотые медали за победы в соревнованиях экипажей двоек и четверок, и пожизненно запретил участвовать в Олимпиадах в любом качестве.

"По мне не предоставлено ни одной доказательной базы — ни как по спортсмену, ни как по руководителю. Все, что говорится обо мне, — со слов Родченкова. На слушаниях я спросил юриста МОК, где тот самый Родченков или Макларен, почему они не приходят? За что меня судят? Сказал, что я "чистый" спортсмен. Но они ответили, что вопросы здесь не задаются, можете только сказать последнее слово. Однако моя ситуация никак не коснется нашей команды. Главное сейчас – выехать на Олимпиаду-2018, и выступить так же хорошо, как мы делаем это на этапах Кубка мира", — сказал о своем отстранении и невозможности выехать в Пхенчхан Зубков. И при этом заявил, что возвращать медали, "заработанные потом и кровью", не собирается.

Он тоже отметил, что решения МОК выглядят как спланированная акция. И предположил, что список якобы принимавших допинг спортсменов, который постоянно пополняется, составляется исключительно по принципу – не дать сильнейшим спортсменам России выступить на зимних Олимпийских играх. "Вывод один – все действующие спортсмены, которые могут претендовать на медали, не будут допущены, и нам придется выступать в Пхенчхане третьим-четвертым составом", — предположил Зубков.

О том, что с юридической точки зрения вина спортсменов в приеме каких-либо запрещенных препаратов не доказана, говорили и адвокаты российских спортсменов — Филипп Берч и Анна Козьменко. При этом они отдельно отмечали, что свои решения комиссия МОК под руководством Дениса Освальда принимает исключительно на основании "цифрового" списка "Дюшес" и царапинах на пробирках с допинг-пробами.

"Я впервые в своей карьере сталкиваюсь с таким беспрецедентным решением. Доктор Родченков занимает центральное место в обвинении. Мы попросили проверить обоснованность его показаний и предоставленных доказательств, учитывая, что во время слушаний Родченкова он не выступал даже по видеосвязи. Но дисциплинарная комиссия уже приняла решение, а дневники Родченкова во время слушаний нам не предоставили, хотя их уже публикуют даже СМИ", — высказался Филипп Берч.

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Он добавил, что нет никаких доказательств того, что спортсмены принимали "коктейль Дюшес" и сдавали тесты вне официальных допинг-процедур, отметив, что как раз "их многочисленные тесты вне и на территории России все были отрицательными". Сейчас юристы пытаются в ускоренном порядке добиться рассмотрения апелляций. Берч верит в то, что МОК пойдет навстречу и сделает это в кратчайшие сроки, однако рамок этих сроков не существует, и все будет зависеть исключительно от человеческого фактора. "Мы надеемся, что справедливость восторжествует в следующей инстанции", — добавил он.

Анна Козьменко отметила, что все принятые решения похожи друг на друга, как будто "приняты под копирку" и у нее было такое "ощущение, что все было заранее предрешено".

"Мы поражены тем, как проводились разбирательства. Процессуальные права спортсменов не соблюдались. Например, отчет Лозаннской лаборатории о вскрытии пробирок, который был подготовлен еще в июле, был предоставлен лишь за три дня до слушаний. То есть никто из спортсменов не успел бы его изучить или посоветоваться со своими юристами. Родченкова и Макларена никто не видел, никто не мог задать им вопросы и протестировать доказательства. Даже в тех случаях, где нет никаких царапин и уровень соли в порядке, они все равно заявляют, что это не является гарантий того, что пробирки не вскрывались", — возмущалась она.

В данный момент перед адвокатами российских спортсменов стоит задача разрушить доводы Макларена и Родченкова. "Надеюсь, что в CAS она будет решена. У нас хорошие шансы, а в случае негативного исхода решение будет обжаловаться ", — подчеркнула Анна Козьменко.