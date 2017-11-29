Как приобрести билет на матч Чемпионата мира-2018?

Особенности, сроки, количество, требования – все, что нужно знать, чтобы стать обладателем билета на Чемпионат мира по футболу.

Предстоящий Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, призван принести болельщикам огромное количество положительных эмоций. Но прежде болельщиков, пожелавших воочию увидеть футбольные баталии, ждет процедура покупки билетов.

Несмотря на то, что к предстоящему Чемпионату Россия построила и реконструировала 12 стадионов в 11 городах, вместить всех желающих эти арены не в силах. Поэтому разработана особая система, следуя которой у настоящего болельщика есть шанс занять свое место на трибуне.

Первый этап продаж билетов стартовал 14 сентября и завершился 12 октября 2017 года. Он был почти «слепым». Не были известны все команды, отобравшиеся в финальную часть мирового первенства. В это время все желающие смогли подать заявку на сайте FIFA на покупку заветного билета.

Поскольку количество желающих купить билет превысило количество доступных билетов, была произведена жеребьевка, во время которой, право купить билет разыгрывалось среди подавших заявки.

В итоге было распределено свыше 620 тысяч билетов, при том, что количество заявок на покупку приблизилось к 3,5 миллионам.

В рамках следующего периода продажи билетов, продлившегося с 16 по 28 ноября, все желающие могли приобрести билеты на официальном сайте FIFA.com/bilet в порядке живой очереди.

Счастливчики, которые стали обладателями билетов в ходе первых двух этапов, получат их в течение нескольких недель, но не раньше апреля-мая 2018 года. При этом доставка будет абсолютно бесплатной.

Стоит понимать, что существуют так же билеты для особой категории лиц. Информацию о них можно получить здесь.

Следующий этап продажи билетов путем случайной жеребьевки стартует 5 декабря и закончится 31 января. Sputnik обязательно расскажет, как стать обладателем заветного пропуска в мир футбола.