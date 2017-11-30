Команда: Сборная Швеции
Место в рейтинге ФИФА: 18
Участие в Чемпионатах мира: 11
Италия 1934 г.
Франция 1938г.
Бразилия 1950 г.
Швеция 1958 г.
Мексика 1970 г.
ФРГ 1974 г.
Аргентина 1978 г.
Италия 1990 г.
США 1994 г.
Южная Корея и Япония 2002 г.
Германия 2006 г.
1 место: 0
2 место: 1
Швеция 1958 г.
3 место: 2
Бразилия 1950 г.
США 1994 г.
Количество выигранных матчей: 16
Лучшие игроки сборной за ее историю:
Томас Бролин
Мартин Далин
Златан Ибрагимович
Хенрик Ларссон
Нильс Лидхольм
Гуннар Нордаль
Томас Равелли
Свен Рюделль
Андерс Свенссон
Фредрик Юнгберг