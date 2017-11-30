Команда: Сборная Швеции

Место в рейтинге ФИФА: 18

Участие в Чемпионатах мира: 11

Италия 1934 г.

Франция 1938г.

Бразилия 1950 г.

Швеция 1958 г.

Мексика 1970 г.

ФРГ 1974 г.

Аргентина 1978 г.

Италия 1990 г.

США 1994 г.

Южная Корея и Япония 2002 г.

Германия 2006 г.

1 место: 0

2 место: 1

Швеция 1958 г.

3 место: 2

Бразилия 1950 г.

США 1994 г.

Количество выигранных матчей: 16

Лучшие игроки сборной за ее историю:

Томас Бролин

Мартин Далин

Златан Ибрагимович

Хенрик Ларссон

Нильс Лидхольм

Гуннар Нордаль

Томас Равелли

Свен Рюделль

Андерс Свенссон

Фредрик Юнгберг