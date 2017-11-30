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Казань - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

Казань - город-организатор Чемпионата мира 2018 года

© Sputnik. Константин Чалабов
Спорт
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Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)
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Золотая Орда, Иван Грозный, третий в России университет, тысячелетняя история и Казанский кремль. Sputnik представляет историю Казани – города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018.

Дата основания:
1004-1005 года

Другие названия:
Хадзанг
Хузан

Население Казани:
1 144 000 человек

Истрия Казани:

Казань была основана как пограничная крепость исторического государства – Верхней Булгарии. После захвата Ханом Золотой орды Улу-Мухамеддом стала столицей Казанского ханства. Кстати, само название, по одной из легенд, происходит от слова татарского слова «казан», то есть «котел».

В 1552 году русский царь Иван Грозный взял Казань и выселил из города все местное население. С тех пор началась новая веха в истории города – Казань стала частью Государства Российского.

В 1804 году в Казани был учрежден третий в России университет, в результате город стал крупным научным центром.

Двадцатый век стал для города столетием потрясений. Казань была одним из революционных центров, а после, уже в ходе гражданской войны в городе велись ожесточенные бои.

В 1920 году Казань стала столицей Автономной Татарской Советской Социалистической Республики.

Во время Великой отечественно войны в Казахнь были эвакуированы крупные промышленные предприятие, среди которых Московский авиазавод имени С. П. Горбунова, Воронежский моторостроительный завод и даже часть Академии Наук СССР. В 2005 году столица Татарстана отметила свое тысячелетие.

Памятники в Казани:

За свою тысячелетнюю истории в Казани было открыто множество памятников, но среди них есть несколько, которые выделяются из общего ряда своей неординарностью.
Например:

Памятник Коту Казанскому
Памятник карете Екатерины I
Памятник водовозу
Памятник Благотворителю
Памятник дракону Зиланту
Памятник-фонтан казану

Главные объекты туристического интереса:

Безусловно, визитной карточкой Казани является ее Кремль. Отличный вид на этот комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников открывается со стороны реки Казанка.

Внутри самого Кремля расположилась Мечеть Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики. Ее строительство в 1996 году позиционировалось, как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства.

Казань трудно представить без еще одной достопримечательности — главного дворца бракосочетаний, выполненного в форме огромного казана. На крыше здания расположилась смотровая площадка, откуда открывается вид на Кремль и Кремлевскую набережную.

Стадион «Казань арена»

Вместимость: 47 799 чел.
Год постройки: 2013

Темы:
Города России ЧМ 2018 (10)



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