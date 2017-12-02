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Президент РФ В. Путин принял участие в финальной жеребьёвке ЧМ по футболу ФИФА 2018 в России

Путин встретился с легендами футбола

© Sputnik. Сергей Гунеев
Спорт
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Владимир Путин встретился с легендарными футболистами Пеле, Диего Марадоной, Роналдо, и Рональдиньо накануне жеребьевки ЧМ-2018.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин перед жеребьевкой чемпионата мира по футболу встретился с легендами мирового футбола, сообщает РИА Новости.

На встрече среди прочих присутствовал Диего Марадона, Пеле, Роналдо и Рональдиньо.

"Разные поколения болельщиков в России знают вас и вы, безусловно, являетесь примером. Благодаря именно вам футбол так популярен сейчас в нашей стране", — сказал Путин.

Президент отметил, что футболом в России активно занимаются три миллиона человек — "благодаря таким ярким, талантливым и преданным спорту людям".

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Владимир Песня
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"Жеребьевка сейчас пройдет веселее", — добавил Путин, подняв бокал шампанского.

Диего Марадона попросил российского лидера сфотографироваться с футболистами. "Роналдо такой скромный и сказал: "Скажи это за меня. Скажи это Путину", — рассказал прославленный аргентинский футболист.

После этого все участники встречи сделали групповое фото с российским президентом, отметив, что очень приятно сделать такой снимок. Некоторые фотографировались рядом с президентом на фронтальные камеры своих мобильных телефонов.

Позднее на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 президент заявил, что Россия ждет чемпионат мира с нетерпением и намерена провести его на самом высоком уровне.

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