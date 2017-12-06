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ВГТРК: трансляции Олимпиады без участия российской сборной не будет

© Sputnik. Максим Блинов
Спорт
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Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (22)
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МОК во вторник сообщил, что к Олимпиаде-2018 будут допущены только "чистые" российские атлеты, которые выступят под олимпийским флагом.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. ВГТРК не будет транслировать зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, если в них не будет участвовать сборная России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчхане мы транслировать не будем", — сказа собеседница агентства.

В пресс-службе холдинга пояснили, что решение о том, выступят российские спортсмены под нейтральным флагом или нет, еще не принято.

"Будут они выступать под нейтральным флагом или нет — это решение не нами принимается. Но без российской сборной мы Олимпиаду не транслируем", — добавили в холдинге.

Ранее в ВГТРК РИА Новости заявили, что не будут транслировать Олимпиаду-2018, если в ней не примут участие российские спортсмены. Генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", в который входит спортивный телеканал "Матч-ТВ", Дмитрий Чернышенко признал, что если Россия не будет допущена до участия в Играх в Пхенчхане, это спортивное событие не вызовет интереса у российского телезрителя. Руководитель пресс-службы Европейского вещательного союза (EBU) Клэр Рейнфорд сообщил РИА Новости, что отказ российских телеканалов от трансляции Игр-2018 в случае недопуска российских спортсменов окажет влияние на продвижение олимпийских ценностей и ожидания спонсоров МОК.

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ВГТРК — один из крупнейших российских медиахолдингов. В его состав входят федеральные каналы "Россия 1", "Россия Культура", круглосуточный информационный канал "Россия 24", более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах РФ, государственный интернет-канал "Россия", который объединяет десятки интернет-ресурсов, и пять радиостанций – "Радио России", "Маяк", "Культура", "Вести ФМ". Также в холдинг входит международный телеканал на русском языке "РТР-Планета", выходящий за рубежом с 2002 года, его смотрят жители Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и США. По данным исследовательской компании Mediascope, в России среднесуточный охват всех телеканалов ВГТРК (среднее количество человек, смотревших телеканал не менее одной минуты в сутки) составляет 28 376,759 человек, месячный охват аудитории (среднее количество человек, смотревших телеканал не менее одной минуты за месяц) — 55 532,437 человек.

Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (22)

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