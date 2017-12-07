Кто и как сможет добраться до Пхенчхана

Что могут сделать российские спортсмены после объявленного 5 декабря Международным олимпийским комитетом (МОК) самого скандального в истории олимпийского спорта решения - запрета выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом?

Алексей Авдохин, для Sputnik

Российским спортсменам предстоит пройти непростой путь. Но сначала решение об участии в Олимпиаде со всеми ограничениями должны принять сами спортсмены. Президент России Владимир Путин в среду вечером уже заявил, что государственного запрета на выступление чистых спортсменов в нейтральном статусе не будет.

"Мы не будем объявлять никакой блокады или препятствовать нашим спортсменам, если кто-то из них захочет участвовать в Играх. Многих ребят знаю лично, они шли к этому соревнованию всю жизнь. Исходя из этих изображений, не будем никому ничего запрещать, блокировать или создавать невозможные условия для участия", — сказал Владимир Путин.

С чего все началось

Весной 2016-го года бывший глава Московского антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал разоблачительное интервью американской прессе. Уволенный и покинувший Россию чиновник рассказывал о допинговой программе на Играх в Сочи, называл фамилии спортсменов и раскрывал способы применения и сокрытия допинга.

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Эта информация легла в основу расследования о российском допинге, которое Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило канадскому юристу Ричарду Макларену. Его доклады стали главным инструментом для наказания российских олимпийцев. На основании первого некоторых спортсменов отстранили от летней Олимпиады в Рио, второй превратился в доказательство вины россиян перед Пхенчханом-2018.

Позже для перепроверки сведений, изложенных Маклареном, МОК создал две дополнительные комиссии под руководством швейцарцев Дениса Освальда (перепроверка всех российских допинг-проб с Игр-2014) и Самуэля Шмида (наличие институциональной системы допинга). Никаких открытий они не совершили, но после их вердиктов Россию наказывали беспощадно.

После доклада Освальда – минус 11 олимпийских медалей Сочи-2014 и пожизненная дисквалификация 24 спортсменов, после расследования Шмида – запрет на выступления с российской символикой.

Главное решение

Формат участия российской делегации в Играх-2018 утверждался в швейцарской Лозанне на Исполкоме МОК. Аргументы за и против – в выводах комиссии Самуэля Шмида.

© Sputnik. Гильем Бейкер Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России

Вот, пожалуй, определяющий:

Доклад Шмида "подтвердил наличие систематических нарушений антидопинговых правил и антидопинговой системы в России благодаря применению методики исчезновения положительных допинг-проб, и нарушений во время зимних олимпийских игр в Сочи, а также нарушений на административных, юридических и договорных уровнях, которые стали следствием несоблюдения обязательств различными организациями, участвовавшими в процессе".

Исполком МОК обсуждал разные варианты наказания России, среди которых рассматривался и тотальный запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде. До категорических решений не дошло, но некоторые их них получились жесткими.

Что постановил МОК в отношении России:

— незамедлительная приостановка деятельности Олимпийского комитета России (ОКР);

— приглашение в Пхенчхан отдельных российских спортсменов, выполнивших нужные требования;

— выступление в нейтральной форме, под названием "Спортсмены-олимпийцы из России", олимпийским флагом и олимпийским гимном после побед;

— отказ в аккредитации на зимние Игры всем чиновникам Министерства спорта Российской Федерации;

— исключение из списка возможных участников Игр в Пхенчхане всех членов руководства олимпийской команды России на Играх в Сочи, а также тренеров и врачей, которые работали со спортсменами, уличенными в нарушении антидопинговых правил;

— пожизненный запрет экс-министру спорта Виталию Мутко и его заму Юрию Нагорных на участие в любом качестве в Олимпийских играх;

— исключение экс-президента Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрия Чернышенко из координационной комиссии Олимпийских игр Пекин-2022;

— приостановка членства президента ОКР Александра Жукова в МОК;

— компенсация 15 миллионов долларов, потраченных МОК на расследования о российском допинге.

Как российским спортсменам попасть на Олимпиаду?

Чтобы выступить в Пхенчхане в нейтральном статусе, МОК поставил российским спортсменам ряд условий.

Во-первых, автоматически отсекаются действующие спортсмены, пожизненно отстраненные МОК от Олимпийских игр на основании доклада Освальда. Это обширный список из 17 человек (еще семеро уже завершили карьеру):

— лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко;

– скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова;

– бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин;

– конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

Во-вторых, путь на Игры закрыт тем, кто когда-либо попадался на применении допинга. Здесь Россия теряет еще семь спортсменов – конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, лыжница Наталья Матвеева, хоккеист Данис Зарипов и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.

Наконец, третьим фильтром станет очередная комиссия МОК во главе с француженкой Валери Фурнейрон, которая к тому же руководит независимой организацией допинг-тестирования. Она составит окончательный список, рассмотрев кандидатуры только чистых спортсменов, прошедших квалификацию и необходимые целевые тестирования, рекомендованные рабочей группой МОК.

"Это была беспрецедентная атака на целостность Олимпийских игр и всего спорта, — подвел итог многомесячным расследованиям президент МОК Томас Бах. – Мы наложили соразмерные санкции за систематические манипуляции с допинг-пробами, при этом защитив чистых спортсменов. Наши действия должны поставить точку в этом неприятном эпизоде и послужить катализатором для внедрения более эффективной антидопинговой системы под руководством WADA".

До Игр в Пхенчхане остается два месяца. Этот олимпийский цикл оказался самым мрачным в истории российского спорта. И так важно, чтобы его ошибки больше никогда не повторились, а российский флаг мог подняться в небо уже на следующей после Пхенчхана Олимпиаде – в Токио-2020.