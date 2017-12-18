Осенний отсчет: Чемпионат Абхазии по футболу перейдет на новую систему

Вице-президент Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар рассказал в интервью Sputnik о причинах перехода на новую систему проведения национального чемпионата по футболу.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Чемпионат Абхазии по футболу будет переведен на систему осень-весна, сказал в интервью Sputnik Абхазия вице-президент Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар в понедельник 18 декабря.

"Система осень-весна подразумевает начало чемпионата осенью, возможно, это сентябрь, пока мы еще не составили календарь игр. Первый этап будет длиться около трех месяцев, затем, зимой, игры приостанавливаются, то есть первый круг будет сыгран осенью, а весной начнется второй круг чемпионата Абхазии", — подчеркнул Рафаэль Ампар.

Сейчас чемпионат Абхазии по футболу проходит по системе весна-осень.

"На сегодняшний день в Абхазии, к сожалению, в большем количестве поля, не пригодные для того, чтобы можно было играть зимой", — сказал Ампар.

Ухода за футбольными полями в городах и районах Абхазии не существует, так как на это нужно соответствующее финансирование, замечает он. Одна из причин перехода на новую систему проведения чемпионата связана с тем, что летом тяжело играть в футбол, подчеркнул он.

"Летом тяжело играть, это жара, поле становится "деревянным", повышения спортивного мастерства и зрелищности, к сожалению, не удается достигать. Исходя из этого, взвесив все "за" и "против", мы пришли к единому мнению, что надо попытаться перейти на эту систему", — отметил вице-президент ФФА.

Он подчеркнул, что практически все цивилизованные страны уже перешли на систему осень-весна.

Переход на новую систему проведения чемпионата Абхазии по футболу планируется уже в 2018 году.

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"Однако, для того чтобы начать игры осенью, мы учли, что и весной надо проводить соревнования, потому что любая футбольная команда не может так долго не тренироваться", — сказал он.

Для того чтобы команда Абхазии была готова для участия в Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, было принято решение о старте 25 чемпионата Абхазии в конце февраля.

"В турнире будут принимать участие восемь команд. Естественно, этот чемпионат будет проведен в два круга, как обычно, но в связи с тем, что мы будем стараться проводить его в сжатые сроки, закончится турнир 18 или 20 мая", — рассказал Ампар.

После возвращения сборной Абхазии с Чемпионата мира ConIFA начнется розыгрыш Кубка Абхазии, затем после летнего перерыва, в сентябре, начнется 26 чемпионат страны по футболу.