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Леон Цвижба

Леон Цвижба стал чемпионом России по паратхэквондо

© Sputnik / Илона Хварцкия
Спорт
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Мастер спорта, семикратный чемпион Абхазии и чемпион Чечни по каратэ Леон Цвижба стал чемпионом России по паратхэквондо.

СУХУМ, 20 дек –Sputnik, Анжелика Бения. В финале чемпионата России по паратхэквондо спортсмен из Абхазии Леон Цвижба досрочно выиграл соперника на первой минуте боя и стал чемпионом.

Леон досрочно набрал 20 баллов, в то время как его соперник из Сибири набрал 13. Бой Леон выиграл в течение первой минуты боя, сообщил отец спортсмена Илья Цвижба.

"В паратхэквандо правила немного изменились. Теперь, если в первом раунде спортсмену удалось набрать 20 баллов или счет 12 – 0, ему автоматически присуждается победа", – добавил  отец Леона.

Это был сложный, очень волнительный чемпионат, признался Леон Цвижба.

"Российские чемпионаты намного сложнее, чем чемпионаты мира и Европы, так многие спортсмены говорят. Это один из самых волнительных этапов турнира. Если ты оказался в тройке лучших спортсменов по России, ты автоматически в тройке лучших в мире", – сказал Леон.

Спортсмен поблагодарил своих друзей и тренеров за поддержку. Сегодня каратиста тренирует Вадим Бадалян.

Леону было семь лет, когда он записался в секцию каратэ. 10 лет спортсмен занимался в стиле киокушинкай и сдал на первый дан (степень мастерства в восточных единоборствах). Первым тренером Леона был президент Федерации каратэ Киокусинкай Абхазии Виталий Читанава. Он хорошо помнит, как не по-детски горели глаза каратиста, когда отец привел его в спортивную секцию.

"У Леона врожденная травма руки. Отцу Леона, который переживал, что я не возьму мальчика к себе, я сказал, что этой рукой он станет чемпионом и неоднократным. Он не остановится на одной большой победе. Я вижу его не однократным чемпионом. Редко встречаются такие несломленные, целеустремленные спортсмены", – сказал Виталий Читанава.

Чемпионат России по паратхэквондо проходил 19 декабря в Воронеже, где собрались каратисты со всех регионов России. Начались соревнования 18 декабря, как и принято, со дня взвешивания.

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