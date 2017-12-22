Кокоркин вызвал Неймара на Counter-Strike дуэль

Российсикй футболист Кокоркин пригласил бразильского футболиста Неймара сразиться в Counter-Strike: Global Offensive - одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Футболист Александр Кокорин, выступающий за петербургский "Зенит" и сборную России бросил вызов бразильскому футболисту Неймару в компьтерной игре Counter-Strike: Global Offensive, сообщает Р-Спорт.

Esperándote en el lobby @neymarjr Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 21, 2017 at 8:32 PST

Кокорин опубликовал в своем Instagram видеоролик с записью того, как он играет в CS:GO, а в комментарии к видео написал, что ожидает Неймара в свои противники.

Ролик в Instagram Кокорина собрал множество комментариев, и часть пользователей отозвались об игровом мастерстве нападающего весьма скептически, а некоторые и вовсе обещали "вынести" обоих в игре.