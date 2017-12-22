Минус две: МОК аннулировал еще две медали спортсменов из РФ

Спортсменов Альберта Демченко и Татьяну Иванову пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах, сообщается на официальном сайте МОК. Отстранение спортсменов от Олимпийских игр будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову серебряных медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил, сообщает Р-Спорт.

Такое решение принято по итогам выводов комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с сочинских Игр.

Как отмечается в сообщении, результаты Демченко и Ивановой, показанные на Олимпиаде, аннулированы. Демченко в Сочи завоевал серебро в соревнованиях одиночников и в эстафете, Иванова стала второй в эстафете, седьмой — в соревнованиях одиночниц. В эстафете Россию представляла двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов, у которых также отобраны серебряные медали.