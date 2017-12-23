Месси побил рекорд Мюллера по голам за один клуб из европейских топ-лиг

На счету Мюллера, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, 525 голов.

СУХУМ, 23 дек — Sputnik. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси побил рекорд экс-игрока мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера по числу мячей за один клуб из европейских топ-чемпионатов, сообщает РИА Новости.

В субботу аргентинец в матче 17-го тура чемпионата Испании поразил ворота мадридского "Реала" с пенальти и сделал счет 2:0. Этот мяч стал для него 526-м в составе "Барселоны" во всех турнирах.

Месси, дебютировавший за основной состав "Барселоны" в 2004 году, в конце ноября заключил с клубом новый контракт, который действует до конца сезона-2020/2021. Аргентинский форвард пять раз получал приз "Золотой мяч", четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, в настоящее время является лучшим бомбардиром в истории клуба и Ла Лиги.