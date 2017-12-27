Мутко на посту главы оргкомитета ЧМ-2018 года сменит Сорокин

Ранее Мутко заявил, что готов покинуть пост главы оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России, но этот вопрос, по его словам, должны решать власти РФ.

СУХУМ, 27 дек — Sputnik. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета, сообщает Р-Спорт.

"Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства", — сказал Мутко.

Мутко подал заявление в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиад. МОК 5 декабря пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве.