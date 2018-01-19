Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на ЧЕ

О победе российских спортивных пар на Чемпионате Европы по фигурному катанию, рассуждает Василий Конов на Р-Спорт.

Победоносный чемпионат прошел в отсутствии победителей Гран-при текущего сезона — Алены Савченко и Брюно Массо из Германии.

Спустя 53 года в Москву вернулся Чемпионат Европы по фигурному катанию. Тогда столичная публика аплодировала Тарасовой Татьяне Анатольевне, которая в паре с Георгием Проскуриным выступала в Лужниках, но осталась без медалей, с лихвой наверстав медальные планы на тренерском мостике. В четверг вечером Тарасова снова слышала аплодисменты на Чемпионате Европы в Москве. Евгения Максимова в паре с Владимиром Морозовым отстояли титул сильнейших в Европе, хотя после короткой программы были лишь пятыми. И Татьяна Анатольевна аплодировала им тоже. Российские пары достойно выступили на домашнем льду, заняв все три призовые позиции. Серебро у Ксении Столбовой и Федора Климова, а бронза у Натальи Забияко и Александра Энберта. Все три пары — из Мозер Team, и это лишний повод взгрустнуть, вспоминая, что Нина Михайловна после Олимпийских игр планировала взять паузу в активной тренерской деятельности.

Спортивные пары — это исторически наш вид "фигурки", и мы всегда там лидеры. В Европе мы снова вне конкуренции, и хотелось бы борьбы за самые высокие места и на Олимпийских играх, но там будут не французы в соперниках (при всем уважении к ребятам), а китайцы, немцы и канадцы. И вот тут нужно дать жару на корейском льду, чтобы выгрызть медаль. Золото завоевать будет чрезвычайно сложно. Нет такого доминирования, какое было у Максима Транькова с Татьяной Волосожар четыре года назад. Напротив, пять-шесть пар могут повести борьбу за золото Пхенчхана. Вопрос — чьи нервы выдержат напряжение.

Не знаю почему, но ощущение, что на этот раз первыми станут Алена Савченко и… И вот тут неважно. Бывает такое, например, в кино, когда ты все время мимо Оскара и уже на пенсии получаешь за заслуги почетную статуэтку, и тебе аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. А в спорте так не бывает. Тут нельзя дать медаль по совокупности, тут эту медаль нужно вырвать. Зубами, руками, ногтями, не имеет значения. Конечно же, я хочу победы кого-то из россиян, но буду рад и успеху девочки из многодетной семьи киевских учителей. Не получилось с Дмитрием Боенко — стала чемпионкой мира среди юниоров со Станиславом Морозовым, но не стала дожидаться его восстановления после тяжелой травмы и уехала в Германию, где в первый же год стала чемпионкой на новой родине в паре с Робином Шолковы. Потом будут пять победных чемпионатов мира, две бронзы Олимпийских игр, но не будет золота. Пятая попытка Алены Савченко, на этот раз с французом Брюно Массо и снова под флагом Германии, уже через три недели без московского теста. Два дня назад Алена и Брюно снялись с Чемпионата Европы, который в парном катании полностью остался за нами. Репетиции Пхенчхана не получилось, но оно и к лучшему.