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Отдых в Абхазии

Эксперты оптимистично настроены на турсезон 2018 года в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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О причинах спада турпотока в Абхазию в 2017 году и о перспективах на следующий год в интервью Sputnik Абхазия рассказали президент "Абхазского Cоюза туризма" Анна Калягина и генеральный директор популярного российского туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина и генеральный директор популярного российского туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин считают, что туристический сезон 2018 года в Абхазии будет более успешный, чем в 2017 году. Об этом они заявили в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Абхазия у нас традиционно относится к внутреннему туризму, имеется в виду, что конкурентами этого курорта выступают другие черноморские курорты российского побережья, Краснодарский край и Крым. В этом году те проблемы, которые были в Абхазии, касались всех курортов России", — считает Сергей Ромашкин.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, спад туристической посещаемости российского черноморского побережья составил около 20%, и Абхазия на этом фоне не исключение.

"В Абхазии падение даже несколько выше, в районе 25%. Мы, конечно, ожидали, что этот сезон будет гораздо хуже прошлогоднего, потому что сезон в 2016 году был крайне удачным для всех наших курортов, в этом году произошло перераспределение потоков между внутренним и выездным туризмом. Туристы стали больше ездить за границу", — подчеркнул Ромашкин.

На снижение туристического потока в России и Абхазии повлияло возобновление турецкого направления, считает эксперт.

"В первой половине года было реальное укрепление рубля, которое позволило выехать туристам в Европу. Соответственно, мы ожидали спада, но не такого крупного, который в итоге произошел", — отметил Ромашкин.

Инциденты с российскими туристами в Абхазии также могли "сбить" турпоток.

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"Конечно же, люди хотят ездить в те страны, которые безопасны для туристов. Мы понимаем, что власти Абхазии сделали все возможное для преодоления этой ситуации, преступники были задержаны. Но поскольку преступление случилось в разгар сезона, оно оказало негативный эффект", — подчеркнул он.

Отдых в Абхазии интересен туристам тем, что в Абхазии теплее, чем на российских курортах.

"Скажем, в середине июня погода в Анапе была +20˚С, а в Абхазии до +26˚С. Значительная часть людей выбирает Абхазию, потому что в республике теплее. Отдых в Абхазии, я бы сказал, экологичный, нет такой суеты и шума, таких транспортных потоков, как в соседнем Адлере или Сочи", — отметил Ромашкин.

Абхазию выбирают те, кто предпочитают спокойный и уединенный отдых на природе, и людей, конечно, привлекает богатая экскурсионная программа, считает он.

"Турист в Абхазии может не только лежать на пляже, но и посетить древние христианские памятники, поехать на озеро Рица. Экскурсионная программа — один из значимых факторов при выборе Абхазии в качестве места для отдыха", — сказал Ромашкин.

Прогнозы на новый туристический сезон оптимистичные, утверждает эксперт.

"Мы считаем, что падение турпотока замедлилось, практически остановилось, и в 2018 году начнется рост. Мы рассчитываем на 5-10 процентов к уровню 2017 года", — поделился своим прогнозом Сергей Ромашкин.

По его словам, у туристической Абхазии большое будущее, руководство республики прилагает немало усилий для того, чтобы поднять туристическую отрасль в республике.

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"Мы видим огромное количество отелей, которые появляются в последние три-четыре года. Появились современные отели, в три-четыре звезды и туристы, которые отдыхали в Европе, сейчас видят, что в Абхазии можно получить качественный сервис", — сказал он.

Ромашкин надеется, что неудачный минувший сезон — всего лишь локальное событие, и в будущем ситуация на курортах республики будет только улучшаться.

Президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина рассказала, что спад туристического потока в Абхазию был ожидаемым.

"Причин много, это и открытие других стран – Турции и Египта, погодные условия, экономическая ситуация в России. Когда мы вышли на повышение количества туристов в июле, в Абхазии случились неприятности, и спад пошел по новой спирали", — отметила Калягина.

К концу августа приток туристов несколько увеличился, и наметилась положительная тенденция, считает она.

"В сентябре приток туристов больше, но по сравнению с прошлым годом это спад", — признала Калягина.

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Что касается прогнозов на следующий туристический сезон, то руководитель "Абхазского Союза туризма" смотрит на него со сдержанным оптимизмом.

"Но не следует обольщаться, и нам необходимо много работать в туристическом направлении, совершенствоваться, работать в отношении сервиса отелей и гостиниц", — подчеркнула она.

Анна Калягина уверена, что негативный опыт прошедшего туристического сезона 2017 года будет поучительным, Абхазия усвоит его уроки и более внимательно будет относиться к отрицательным факторам, влияющим на поток отдыхающих в республику.

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