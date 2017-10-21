Вокруг Гагры

Гагра – один из самых известных городов Абхазии. Гагрская колоннада, замок принца Ольденбургского и ресторан Гагрипш пользуются широкой популярностью как среди местного населения, так и среди туристов. Однако Sputnik предлагает отправиться в окрестности города, где можно найти не менее живописные уголки и памятники с древней историей.

Пляж "Белые скалы"

Как доехать: дикий пляж находится примерно в 16 километрах от границы с Россией и в шести километрах от Гагры. Нужно доехать до пансионата "Солнечный", в 300 метрах от которого начинается пляж.

Что интересного: это один из красивейших пляжей Абхазии. Из моря на берег выходят белоснежные скалы, которые тянутся на расстоянии 200 метров по самому краю воды. С 1981 года белые скалы в Абхазии признали памятником природы государственного значения. Скальные породы тянутся вдоль берега, вода очень чистая, что способствует подводному плаванию.

Мамзышха

Как доехать: в конце старой Гагры есть достаточно заметный поворот в сторону гор. Поворот продублирован указателями с двух сторон "гора Мамзышха". Сразу за поворотом начинается подъем. Дорога проходит сначала под железнодорожными путями, резко уходит направо и превращается в классический горный серпантин с участками интенсивного подъема и резкими поворотами.

Что интересного: по дороге на Мамзышху три смотровые площадки, с которых открывается потрясающий вид на Гагру и Сочи. Высота горы 1873 метра над уровнем моря. С обратной стороны к ней примыкает хребет Мамзышха, по которому можно спуститься к знаменитому Голубому озеру.

Хашупская крепость

Как добраться: нужно ехать в сторону границы с Россией. Приблизительно через 20 километров свернуть у моста по указателю "Ачмарду". Проедете деревню Хашупсе. Здесь вам придется припарковать машину. Несколько сотен метров по тропе, ведущей в горы, – и вы на месте.

Что интересного: здесь вы можете полюбоваться средневековой военной архитектурой. На вершине высокой горы стоят руины одной из самых масштабных и грандиозных крепостей Абхазии времен раннего средневековья. Крепостной комплекс разделен на две части. Ровные ряды тесаных плит составляют стены верхнего яруса. Эти неприступные стены замыкаются в кольцо, опоясывающее верхнюю часть комплекса. К массивным и высоким воротам ведет мощная каменная лестница с широкими ступенями. Немного правее внимательный посетитель без труда различит небольшое, аккуратно выложенное камнем углубление в скале – использовали его для сбора дождевой воды.

Отсюда можно насладиться потрясающим видом на пихтовые леса и белоснежные шапки гор Гагрского хребта.

Хашупсе

Как добраться: нужно доехать до Цандрипша. Здесь вы увидите мост через Хашупсе. Отсюда начинается дорога к каньону. Нужно ехать прямо около пяти километров до подвесного моста. Вот, вы на месте.

© Sputnik. Томас Тхайцук c.Аацы

Что интересного: каньон небольшой, длиной около километра. У северного конца каньона, на горе, находится крепость, известная как "Турецкая крепость". Крепость была построена в I — II веках нашей эры.

Цандрипшская базилика

Как добраться: цандрипшская базилика находится в поселке Цандрипш, около реки Махадыр. Со стороны Сухума развилка в Цандрипш. Отсюда нужно проехать полтора километра. Возле местного кладбища вы увидите храм.

Что интересного: храм был построен в V-VI веках и хорошо сохранился и по сей день. Храм был выложен из грубо тесаного камня. Архитектура, а также некогда превосходная акустика его указывают на высокое мастерство зодчих. Прекрасные акустические данные были связаны с кувшинами, замурованными в стены. Несмотря на то, что со времен постройки храма прошло более 1500 лет, здание в основном сохранилось в своем первозданном виде.

Патриарший собор в Пицунде

Как добраться: собор расположен в самом центре Пицунды. От Гагры нужно ехать в сторону Сухума. Через 25 километров на перекрестке увидите указатель в Пицунду. Едете прямо, никуда не сворачивая. Доезжаете до самого центра города — и вы на месте.

© Sputnik. Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Что интересного: собор известен далеко за пределами Абхазии. Здесь вы можете запечатлеть уникальные мозаики и фрески, поклониться святым мощам Симона Кананита и Андрея Первозванного и услышать звучание раритетного немецкого органа.