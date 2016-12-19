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Андзор Гоов рассказал о количестве лечащихся в российских медучреждениях

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Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)
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SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Пресс-конференция министра здравоохранения Абхазии Андзора Гоова прошла в пресс-центре Sputnik в понедельник 19 декабря.

Более 700 граждан Абхазии прошли лечение в медицинских учреждениях России, об этом сообщил министр здравоохранения Андзор Гоов.

Темы:
Итоги работы Министерства здравоохранения за 2016 год (8)

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