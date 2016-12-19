Новогодние поездки в Абхазию туроператоры начали продавать семь лет назад, большинство турфирм считают 2017 год провальным для абхазского направления.

Электрик с 23-летним стажем работы Гарик Багателия в День энергетика рассказал Sputnik Абхазия о том, как выбрал свою профессию, какое состояние электросетей было после войны и какие проблемы есть в электрохозяйстве столицы сегодня.