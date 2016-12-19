Глава абхазской делегации на дискуссиях Кан Тания отметил, что 38 раунд прошел позитивно, несмотря на неконструктивную позицию Грузии, так как впервые с 2008 года, с момента, как начались дискуссии, стороны были близки к принятию совместного заявления о приверженности к неприменению силы.

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"Принятие совместного заявления о приверженности к неприменению силы стало бы шагом к подписанию Грузией уже юридически обязывающего документа, — сказал замминистра иностранных дел Кан Тания. — В ходе 37 раундов все стороны в дискуссиях, а также посредники не могли найти даже приблизительный текст, который бы устраивал все стороны. И вот на 38 раунде все стороны сошлись на одном тексте, за исключением грузинской стороны, которая в самый последний момент сорвала принятие совместного заявления".

Кан Тания выразил надежду, что на следующем раунде получится принять это совместное заявление.

"Это будет позитивный шаг в нашем дипломатическом диалоге. Учитывая, что дипломатическая работа подразумевает длительный процесс, рано или поздно дискуссии должны принести результат, - подчеркнул замминистра. – Сейчас же Женевские дискуссии из-за неконструктивных действий грузинской стороны находятся в своеобразной стагнации".

По мнению Кана Тания, формат Женевских дискуссий крайне важен для Абхазии.

По словам участника абхазской делегации, начальника политического отдела МИД Абхазии Тимура Шанава, на дискуссиях абхазская сторона обращает внимание сопредседателей на активизацию военного партнерства Грузии с НАТО.

"Эта тема для нас актуальна. За этот год в Грузии прошло более трех военных учений. И, разумеется, мы понимаем, что это не просто так, это таит определенную угрозу для нас. Нашей адекватной реакцией на такие действия является укрепление военного партнерства с Россией. И это ответ тем, кто говорит, что происходит военная интеграция с Россией. Укрепление военного взаимодействия НАТО и Грузии обуславливает такую реакцию с нашей стороны", — сказал Тимур Шанава.

38 раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил в Женеве 13-14 декабря. Проведение следующего 39 раунда дискуссий намечено на 28-29 марта 2017 года.