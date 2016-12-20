Президент РФ Владимир Путин осудил нападение на российского посла в Анкаре и назвал убийства дипломата провокацией.

"Убийство посла РФ в Турции — провокация, направленная на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии", — заявил президент РФ.

Путин принес соболезнования родным и близким посла и попросил министерство иностранных дел представить его к государственной награде.

Президент РФ назвал Андрея Карлова блестящим дипломатом, пользующимся уважением у руководства Турции и отметил, что ответом на убийство российского дипломата станет усиление борьбы с терроризмом и заявил, что будет усилена охрана дипломатических представительств и посольств.