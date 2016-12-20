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Путин об убийстве посла РФ в Турции: это провокация

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Убит посол РФ в Анкаре (20)
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(3:31 / 22.04Mb / просмотров видео: 730)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией нападение на посла РФ в Турции и принес соболезнование семье убитого.

Президент РФ Владимир Путин осудил нападение на российского посла в Анкаре и назвал убийства дипломата провокацией.

"Убийство посла РФ в Турции — провокация, направленная на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии", — заявил президент РФ.

Путин принес соболезнования родным и близким посла и попросил министерство иностранных дел представить его к государственной награде.

Президент РФ назвал Андрея Карлова блестящим дипломатом, пользующимся уважением у руководства Турции и отметил, что ответом на убийство российского дипломата станет усиление борьбы с терроризмом и заявил, что будет усилена охрана дипломатических представительств и посольств.

 

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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