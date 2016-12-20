22:45 22 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Лавров об убийстве посла РФ в Турции: это страшная трагедия

Получить короткую ссылку
Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
6210

Новости

Все новости
Все новости
(2:06 / 13.20Mb / просмотров видео: 760)
RUPTLY
© RUPTLY.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и поблагодарил россиян за поддержку и за цветы, которые люди начали приносить ночью к зданию Министерства иностранных дел в Москве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и поблагодарил россиян за поддержку и за цветы, которые люди начали приносить ночью к зданию Министерства иностранных дел в Москве.

Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Свет, дороги, транспорт: руководители служб Сухума о готовности к зиме
Какими продуктами запастись на зиму
Зимние запасы: варенье из мандаринов, мед и аджика

Соцсети

Sputnikabkhazia