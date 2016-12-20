Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и поблагодарил россиян за поддержку и за цветы, которые люди начали приносить ночью к зданию Министерства иностранных дел в Москве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова и поблагодарил россиян за поддержку и за цветы, которые люди начали приносить ночью к зданию Министерства иностранных дел в Москве.
Пресс-конференция руководителей городских служб Сухума прошла в Sputnik в четверг.
Взрыв произошел в четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская". В результате происшествия пострадали как минимум три человека.
Гражданская панихида по погибшему в Турции российскому послу Андрею Карлову прошла в здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади.В церемонии приняли участие коллеги, родственники и друзья убитого дипломата.
Аджика – абхазская острая приправа, пастообразная масса из перца, пряных трав, чеснока и соли, которая известна во всем мире. В старину абхазы аджику готовили на специальном камне ахакя.
Новогодние поездки в Абхазию туроператоры начали продавать семь лет назад, большинство турфирм считают 2017 год провальным для абхазского направления.
Электрик с 23-летним стажем работы Гарик Багателия в День энергетика рассказал Sputnik Абхазия о том, как выбрал свою профессию, какое состояние электросетей было после войны и какие проблемы есть в электрохозяйстве столицы сегодня.
Подстанции, обеспечивающие работу троллейбусов, не выдерживают нагрузки, сообщил на пресс-конференции в Sputnik директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия.